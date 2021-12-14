Вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта (фото)

У Львові медики заморозили серце пацієнта, щоб врятувати йому життя. Зокрема, чоловік хворів на миготливу аритмію.

Про це у Facebook повідомив в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

Так, новий вид лікування називається кріоабляція. Під час цього в серце пацієнта ввели рідкий азот, температура якого становила мінус 60 градусів. Зазначається, що низька температура "вбила" хворі ділянки серця.

Пацієнтом, якому вперше у Львові провели таку операцію став 62-річний чоловік.

Медики кажуть, що миготлива аритмія - головна причина виникнення ішемічних інсультів.

Пацієнт, якому заморозили серце у Львові (скрін з відео)

"За неї в передсердя іде імпульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину за норми - 50-60! Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно в 5 разів вищий ризик виникнення інсультів", - наголосив Олег Самчук.

Лікар пояснив, що в Україні з цією недугою змушені жити 800 тисяч пацієнтів. До того ж ця хвороба не лікується медикаментами. Зокрема, ліки тільки розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу.

У Львові медики вперше заморозили серце пацієнта, щоб його врятувати (скрін відео)

"Тепер завдяки кріоабляціям у нас з’явилася змога заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%", - каже медик.

Окрім того, вперше таку операцію провели львів'янину, який хворів із 2018 року. Чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Також перед операцією стан пацієнта був вкрай важким і йому загрожував інсульт.

Лікар додав, що у Львові вже провели вже 3 успішних кріоабляцій.