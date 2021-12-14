ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта (фото)

Новость на русском →
Львів, Вівторок 14 грудня 2021 16:21
Вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта (фото) Медики заморозили серце у Львові (facebook.com.ulyana.samchuk)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові медики заморозили серце пацієнта, щоб врятувати йому життя. Зокрема, чоловік хворів на миготливу аритмію.

Про це у Facebook повідомив в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

Так, новий вид лікування називається кріоабляція. Під час цього в серце пацієнта ввели рідкий азот, температура якого становила мінус 60 градусів. Зазначається, що низька температура "вбила" хворі ділянки серця.

Пацієнтом, якому вперше у Львові провели таку операцію став 62-річний чоловік.

Медики кажуть, що миготлива аритмія - головна причина виникнення ішемічних інсультів.

Вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта (фото)Пацієнт, якому заморозили серце у Львові (скрін з відео)

"За неї в передсердя іде імпульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину за норми - 50-60! Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно в 5 разів вищий ризик виникнення інсультів", - наголосив Олег Самчук.

Лікар пояснив, що в Україні з цією недугою змушені жити 800 тисяч пацієнтів. До того ж ця хвороба не лікується медикаментами. Зокрема, ліки тільки розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу.

Вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта (фото)Вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта (фото)

У Львові медики вперше заморозили серце пацієнта, щоб його врятувати (скрін відео)

"Тепер завдяки кріоабляціям у нас з’явилася змога заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%", - каже медик.

Окрім того, вперше таку операцію провели львів'янину, який хворів із 2018 року. Чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Також перед операцією стан пацієнта був вкрай важким і йому загрожував інсульт.

Лікар додав, що у Львові вже провели вже 3 успішних кріоабляцій.

Раніше ми повідомляли, що у Львові хлопець проковтнув розпилювач від спрею.

Також ми писали, що у Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові.

Читайте РБК-Україна в Google News
операция сердце
LITE
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік