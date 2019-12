Впервые в истории украинец попал на обложку Time: кто именно

Владимир Зеленский (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский украсил обложку авторитетного американского издания

Владимир Зеленский попал на обложку престижного американского издания Time. Также издание посвятило президенту Украины статью под названием The Man in the Middle ("Человек в центре"). Свежий выпуск журнала будет доступен уже 16 декабря, а пока что материал о главе нашего государства анонсировали словами : "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".

В статье журналистов расскажут, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа. Именно по этой причине американскому президенту "светит" импичмент. Журналисты считают, что республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Также в статье обсудят вопрос отношений Зеленского и президента РФ Владимира Путина, так как глава Украины хочет достичь своей главной цели - преращения войны на Донбассе.

Стоит отметить, что ранее бывший участник "Квартала95" Зеленский украшал обложку Esquire, а также несколько других популярных изданий. Также не можем упомянуть, что это первый украинец, который попал на обложку этого американского издания.