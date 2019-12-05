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Зеленский: после достижения мира армия не перестанет быть приоритетом

Новости » Политика     05.12.2019 - 10:30
Зеленский: после достижения мира армия не перестанет быть приоритетом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил о приоритетности украинской армии

Президент Владимир Зеленский заявил, что после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть приоритетом. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных сил Украины.

Зеленский пообещал вернуть украинцев и украинские территории.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства увереннее", - заявил он.

Участие Президента Украины в торжественном собрании по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

Участие Президента Украины в торжественном собрании по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

Опубликовано Офис Президента Украины Четверг, 5 декабря 2019 г.

Зеленский назвал армию залогом развития, независимости, права на самостоятельный выбор пути.

"К сожалению, у нас был горький опыт и знаем, что будет, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестене быть нашим приоритетом. Потому что это залог развития, независимости, права на самостоятельный выбор пути, которым движется Украина", - добавил он.

Отметим, сегодня в Украине День волонтера.

Вчера Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита 9 декабря. Он хочет действий со сроками и "более развернутых ответов".

Ранее Зеленский назвал главную цель своего президентства, это прекращение войны на Донбассе. Он считает, что это его "миссия в течение этих 5 лет".

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