ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые в открытый космос вышли две женщины

Новости » Общество    18.10.2019 - 15:40
Впервые в открытый космос вышли две женщины
Фото: американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир (ЕPA/Scanpix)

Женщины должны заменить энергоблок на борту МКС

В пятницу, 18 октября, две женщины впервые в истории одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечается, американским астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции. После завершения они доставят неисправный блок обратно в шлюз для возвращения на Землю.

"Также они планируют выполнить еще несколько рутинных задач, отрегулировав многослойную изоляцию вокруг запасных компонентов для облегчения доступа", - говорится в сообщении.

Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится около 6,5 часов.

Отметим, в марте этого года NASA отменило запланированный выход в открытый космос, в котором впервые в истории должны были принять участие только две женщины-астронавта; это пришлось сделать из-за того, что на МКС не нашлось скафандра нужного размера для обеих участниц миссии.

Напомним, первой женщиной в космосе стала советский космонавт Светлана Савицкая. Она вышла в открытый космос в 1984 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 октября NASA запустила ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.

На подпись Зеленскому передали закон о лицензиях в сфере космической деятельности Умер космонавт Леонов
Новости Украины космос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь