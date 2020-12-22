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Впервые за 800 лет на небо взошла Вифлеемская звезда: впечатляющее видео

Вторник 22 декабря 2020 09:16
Впервые за 800 лет на небо взошла Вифлеемская звезда: впечатляющее видео
В небе зажглась Вифлеемская звезда (GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

В ночь на вторник 22 декабря в небе впервые за 800 лет зажглась так называемая Вифлеемская или Рождественская звезда. Так называют явление слияния двух планет Юпитера и Сатурна. На небесной сфере два газовых гиганта светятся на расстоянии 1/5 диаметра Луны.

Юпитер и Сатурн начали сближаться еще в начале лета 2020 года, а 21 декабря их можно было увидеть, как будто это двойная планета. Практически слияние планет можно увидеть из любой точки Земли.

Отметим, некоторые ученые связывают "Вифлеемскую звезду" с этим явлением. Так, немецкий астроном Иоганн Кеплер писал в 1614 году, что "Вифлеемская звезда", согласно истории Рождества, могла быть сочетанием Юпитера и Сатурна.

Кстати, соединение Сатурна и Юпитера будет на небе на протяжении следующих пяти дней. Эту красоту могут увидеть в небе и украинцы.

Ниже публикуем ссылку, где можно посмотреть трансляцию восхождения Рождественской звезды.

Напомним, недавно нашли астероид, который мог бы спасти экономику Земли - Психея 16 может полностью состоять из металла, и "оценивается" в 10 тысяч квадриллионов долларов, что больше, чем вся экономика нашей планеты.

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