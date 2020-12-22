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Вперше за 800 років на небо зійшла Віфлеємська зірка: вражаюче відео

Вівторок 22 грудня 2020 09:16
Вперше за 800 років на небо зійшла Віфлеємська зірка: вражаюче відео
В небі засяяла Вифлеємська зірка (GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

В ніч на вівторок, 22 грудня в небі вперше за 800 років з'явилася так звана Віфлеємська або Різдвяна зірка. Так називають явище злиття двох планет Юпітера і Сатурна. На небесній сфері два газових гіганта світяться на відстані 1/5 діаметра Місяця.

Юпітер і Сатурн почали зближуватися ще на початку літа 2020 року, а 21 грудня їх можна було побачити, нібито це подвійна планета. Практично злиття планет можна побачити з будь-якої точки Землі.

Зазначимо, деякі вчені пов'язують "Віфлеємську зірку" з цим явищем. Так, німецький астроном Йоганн Кеплер писав у 1614 році, що "Віфлеємська зірка", згідно з історії Різдва, могла бути поєднанням Юпітера і Сатурна.

До речі, з'єднання Сатурна і Юпітера буде на небі протягом наступних п'яти днів. Цю красу можуть побачити в небі і українці.

Нижче публікуємо посилання, де можна подивитися трансляцію сходження Різдвяної зірки.

Нагадаємо, нещодавно знайшли астероїд, який міг би врятувати економіку Землі - Психея 16 може повністю складатися з металу, і "оцінюється" в 10 тисяч квадрильйонів доларів, що більше, ніж вся економіка нашої планети.

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