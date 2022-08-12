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Впервые за 20 лет: восстановленной евроколеей начнет курсировать поезд из Равы-Русской в Варшаву

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Рава-Русская, Пятница 12 августа 2022 16:55
Впервые за 20 лет: восстановленной евроколеей начнет курсировать поезд из Равы-Русской в Варшаву В Украине запустят новый поезд на евроколеи (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Ко Дню Независимости из Рава-Русской будет запущен поезд в Варшаву. Именно до 24 августа планируется окончание работ по реконструкции евроколеи и восстановление вокзала в этом западноукраинском городе.

Об этом сообщил заместитель начальника Львовской областной военной администрации Юрий Бучко.

По словам Бучко, из Польши пассажиры будут доезжать до Рава-Русской в двух вагонах. Здесь же они и будут проходить украинский паспортный и таможенный контроль.

А добраться до города из Львова можно автобусами или электричками, в том числе экспресс-составом поезда ДПКр-3 Львов - Рава-Русская.

Отметим, что запуск этого маршрута позволит сократить время путешествия в польскую столицу, оптимизировать потоки переселенцев и разгрузить пункты пропуска, уменьшив автомобильные очереди на границе.

Пункт пропуска не работал 20 лет

Сейчас пункт пропуска восстановили, достраивают на нем узкую колею и ремонтируют вокзал.

Бучко также пояснил, что на практике открытие такой железнодорожной ветки "как минимум разгрузит наши границы автомобильного транспорта, а во-вторых, это скорость, поскольку железнодорожный транспорт является самым быстрым из наземных видов транспорта".

Что такое евроколея?

Заметим, что сейчас в Украине эксплуатируются колея шириной 1520 мм. Колея европейского типа (шириной 1435 мм) есть в ограниченном количестве у некоторых пограничных станций: Ягодин, Рава-Русская, Мостиска-2, Вадул-Сирет.

Сейчас они используются мало и в основном для грузовых перевозок.

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