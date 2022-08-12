Вперше за 20 років: відновленою євроколією почне курсувати поїзд з Рави-Руської до Варшави

До Дня незалежності з Рава-Руської буде запущено поїзд до Варшави. Саме до 24 серпня планується закінчення робіт з реконструкції євроколії та відновлення вокзалу в цьому західноукраїнському місті.

Про це повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

За словами Бучка, із Польщі пасажири будуть доїжджати до Рава-Руської у двох вагонах. Тут же вони і проходитимуть український паспортний та митний контроль.

А добратися до міста зі Львова можна автобусами або електричками.

Зазначимо, що запуск цього маршруту дозволить скоротити час подорожі до польської столиці, оптимізувати потоки переселенців та розвантажити пункти пропуску, зменшивши автомобільні черги на кордоні.

Пункт пропуску не працював 20 років

Нині пункт пропуску відновили, добудовують на ньому вузьку колію та ремонтують вокзал.

Бучко також пояснив, що на практиці відкриття такої залізничної гілки "як мінімум розвантажить наші кордони автомобільного транспорту, а по-друге, це швидкість, оскільки залізничний транспорт є найшвидшим із наземних видів транспорту".

Що таке євроколія?

Зауважимо, що наразі в Україні експлуатуються колія шириною 1520 мм. Колія європейського типу (шириною 1435 мм) є в обмеженій кількості біля деяких прикордонних станцій: Ягодин, Рава-Руська, Мостиська-2, Вадул-Сирет.

Наразі вони використовуються мало та здебільшого для вантажних перевезень.

Додамо, що під поїзд до Варшави також залізничники обіцяють запустити експрес складом потяга ДПКр-3 Львів - Рава-Руська.

Ось так виглядає регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 (фото: Вікіпедія)