Вперше українські рок-музиканти записали спільну різдвяну пісню: чому це важливо

Рок-гурти квіткіс, Уляна Дель Рей, Робаний Йот, THE ARMO і KILL! KILL! KILL! зняли кліп на пісню про Різдво, яка є унікальною для українського шоу-бізнесу.

Про що пісня і відео "Різдвяна історія"

За словами музикантів, їхня спільна пісня, сповнена гумору, іронії та легкої меланхолії. У ній ліричні герої розповідають про "зимові" труднощі, знайомі багатьом з нас. Особливо - сьогодні. Тут і про слизькі дороги, і про холод, і про відсутність світла, і навіть - про фінансові труднощі. Однак разом з тим головний меседж треку - це "оптимізм і взаємопідтримка попри непрості часи".

Цікаво, що ця колаборація стала унікальною для українського шоу-бізу, адже це вперше рок-виконавці об’єдналися для створення саме пісні про Різдво.

Кадр з кліпу “Різдвяна історія"

У колоритному кліпі показана історія Грінча, який намагається зіпсувати святковий настрій українцям. Але йому не лише не дають йому це зробити, а й змінюють його світогляд, показуючи силу добра, щирості і навіть стусанами.

Власне, Грінч, який є культурним символом західного Різдва, стає провідником меседжу, що українська культура сьогодні здатна не лише брати натхнення від європейських та американських традицій, але й органічно інтегруватися у глобальний культурний контекст цивілізованого світу.

"Наша "Різдвяна історія" - це в тому числі той культурний наратив, який сьогодні, на нашу думку, необхідний для українського суспільства. Замість того, аби досі згадувати радянських персонажів на кшталт "Діда Мороза" чи пісні про "три білі коняки", ми акумулюємо зусилля на створення чогось актуального, енергійного та зрозумілого усьому світу", - говорять музиканти.

Кадр з кліпу “Різдвяна історія"

Також вони додають, що їхньою першочерговою ціллю, заради якої і затівалася вся колаборація, було "пришвидшення важливого зсуву у сприйнятті Різдва різними поколіннями українців".

"Шкода, що декому досі приходиться пояснювати, як важливо позбутися усіх радянських символів і ностальгії за "Іронією долі". Разом з тим цей трек - це не просто адаптація західної культури, а повноцінна інтеграція у її простір", - додають рокери.