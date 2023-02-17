Вперше показали невідомі кадри із затонулого "Титаніка": відео 40-річної давнини

Що відомо про цю зйомку

"Ці рідкісні, нерозрізані та нерозказані кадри уламків "Титаніка" знаменують собою перший раз, коли люди бачать злощасне судно з 1912 року, і включають багато інших культових сцен", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відео знали у липні 1986 року камерами підводного апарату "Елвін" і дистанційно керованого "Джейсона Джуніора".

Більшість цих кадрів ніколи раніше не оприлюднювали. Загальна тривалість відео становить понад 1 годину 20 хвилин.

Частина "Титаніка" на морському дні (скриншот із відео)

Нагадуємо, що дослідники виявили уламки корабля у вересні 1985 року. Команда з WHOI та Французького національного інституту океанографії знайшла затонулий корабель, розбитий на дві частини, на південний схід від канадського Ньюфаундленду.

"Титанік" вважався непотоплюваним, коли його будували. Проте його зіткнення з айсбергом в ніч на 15 квітня 1912 року стало однією з найбільших морських катастроф в історії. Тоді загинуло від 1493 до 1635 осіб з 2208 людей, що були на борту.

Що можна побачити на кадрах

На кадрах зафіксовано ніс лайнера та деякі бильця вздовж однієї з палуб, а також інші частини корабля. Практично весь корпус судна покритий "наростами", що утворили через тривале перебування борту на морському дні.

На відео можна побачити також вишукані меблі та люстри, що на момент зйомки пробули під водою понад 70 років.

Люстра "Титаніка" на морському дні (скриншот із відео)

Океанограф Роберт Баллард розповів, що перше, що він побачив, спустившись під воду, була "гігантська стіна з клепаної сталі, яка височіла над нами на 100 з гаком футів".

Частина палуби "Титаніка" на морському дні (скриншот із відео)

Оприлюднене відео активно коментують користувачі. Люди висловлюють своє захоплення унікальними кадрами та вдячність науковцям за цю публікацію.