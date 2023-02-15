Археологи знайшли скарб датського короля на затонулому скандинавському кораблі: що там було
Група археологів з Університету Лунда у Швеції виявила на борту затонулого скандинавського корабля справжній скарб, що належав данському королеві Гансу. Цей корабель затонув 1495 року.
Деталі розповіли у статті Psyh.org.
Хто такий король Ганс
У 1495 році датський король Ганс прибув до Швеції на своєму знаменитому кораблі Gribshunden – для зустрічі зі Стеном Стуре старшим. Ганс збирався укласти мир зі шведським правителем і договір, який би дав йому контроль над Швецією. Саме так він вчинив перед тим з Норвегією та створив об'єднане скандинавське королівство.
Однак короля Данії спіткала невдача - його корабель спалахнув і затонув. А перед тим Ганс встиг наповнити його різними дорогими товарами. І всі скарби пішли на дно разом із членами екіпажу та багатьма воїнами.
Втрата корабля змінила плани короля Ганса, і він замість переговорів розпочав воєнні дії.
Що виявили археологи
Дістатись затонулого корабля вчені пробували кілька разів і його уламки вперше виявили лише 1960 року. Проте на той час не існувало технологій, які б допомогли ретельно дослідити корабель.
Нещодавно дослідженням зайнялися шведські вчені, які виявили на дні зовсім неймовірний скарб - рослинний матеріал, в якому знаходиться понад 3000 зразків.
Серед цих зразків – мускатний горіх, гвоздика, гірчиця, кріп, шафран, імбир, перець та мигдаль. Всі ці спеції на час царювання Ганса були дуже дорогими й коштували цілий статок.
Фото: Зразки прянощів із затонулого корабля (phys.org)
Деякі прянощі були родом з Індонезії й це вказує, на думку археологів, те, що король Ганс розвинув у ті часи сильну торговельну мережу.
Дослідники знайшли й більш дивовижні трави – наприклад, шматочки сушеної ожини, малини, винограду та льону. І кожна з цих знахідок підтверджує, що Ганс був дуже багатим та могутнім. На кораблі була також знайдена білена, яку використовували виключно з медичною метою.
Завдяки тому, що корабель було виявлено в малосолоній частині Балтійського моря, де завжди низька температура води, зразки рослин були у відмінному стані.
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