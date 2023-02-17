Впервые показали неизвестные кадры из затонувшего "Титаника": видео 40-летней давности

Ученые опубликовали ранее неизвестные кадры из затонувшего "Титаника". Это видео - первая съемка судна под водой, состоявшаяся в 1986 году. Публикация отснятого материала была посвящена 25-летию выхода на экраны культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".
Уникальными кадрами поделился Океанографический институт Вудс-Холл у себя на канале YouTube.
"Эти редкие, неразрезанные и нерассказанные кадры обломков "Титаника" знаменуют собой первый раз, когда люди видят злосчастное судно с 1912 года и включают многие другие культовые сцены", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что видео знали в июле 1986 камерами подводного аппарата "Элвин" и дистанционно управляемого "Джейсона Джуниора".
Большинство этих кадров никогда раньше не обнародовали. Длительность видео составляет более 1 часа 20 минут.
Напомним, что исследователи обнаружили обломки корабля в сентябре 1985 года. Команда из WHOI и Французского национального института океанографии нашла затонувший корабль, разбитый на две части, юго-восточнее канадского Ньюфаундленда.
"Титаник" считался непотопляемым, когда его строили. Однако его столкновение с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 г. стало одной из крупнейших морских катастроф в истории. Тогда погибло от 1493 до 1635 человек из 2208 находившихся на борту человек.
На кадрах зафиксирован нос лайнера и некоторые перила вдоль одной из палуб, а также другие части корабля. Практически весь корпус судна покрыт "наростами", образовавшимися из-за длительного пребывания борта на морском дне.
На видео можно увидеть также изысканную мебель и люстры, которые на момент съемки пробыли под водой более 70 лет.
Океанограф Роберт Баллард рассказал, что первое, что он увидел, спустившись под воду, была "гигантская стена из клепаной стали, возвышавшаяся над нами на 100 с лишним футов".
Обнародованное видео активно комментируют пользователи. Люди выражают свое восхищение уникальными кадрами и признательность ученым за эту публикацию.
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