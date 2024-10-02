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Вперше після коми: Міхаель Шумахер відвідав весілля доньки

Середа 02 жовтня 2024 17:55
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Вперше після коми: Міхаель Шумахер відвідав весілля доньки Шумахер під час змагань (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Німецький автогонщик Міхаель Шумахер вперше за довгі роки вийшов у світ. Як відомо, у 2013 році він отримав серйозну черепно-мозкову травму, коли катався на лижах у французьких Альпах, і був уведений у штучну кому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на британський таблоїд The Mirror.

55-річний Шумахер був присутній на весіллі своєї дочки Джини-Марії, яке відбулося 28 вересня на розкішній віллі на Мальорці. Ця вілла була придбана дружиною Шумахера, Корінною, у 2017 році у президента "Реал Мадрид" Флорентіно Переса.

Зазначимо, що на святі було близько 100 гостей, проте їх попросили здати свої мобільні телефони, щоб вони не змогли сфотографувати Шумахера. Справа в тому, що його дружина раніше виявляла крайню обережність, коли справа стосувалася того, кому дозволено бачитися з її чоловіком після трагедії та коми.

Вперше після коми: Міхаель Шумахер відвідав весілля доньки

Донька Шумахера зі своїм обранцем (фото: instagram.com/gina_schumacher)

Зазначається, що поява Шумахера на публіці демонструє зміну поведінки Коринни. Очікується, що Міхаель найближчим часом також відвідає весілля свого сина Міка.

Вперше після коми: Міхаель Шумахер відвідав весілля доньки

Легендарний гонщик зі своїми дітьми (фото: instagram.com/gina_schumacher)

Чому Міхаель Шумахер був у комі

29 грудня 2013 року Шумахер із сином та його друзями виїхав на гірськолижну трасу курорту Мерібель у французьких Альпах. Знаменитий гонщик виїхав за межі траси і близько 20 метрів проїхав непідготовленим схилом. Спіткнувшись об невидимий під свіжим снігом камінь, він упав і вдарився правою стороною голови об виступ скелі. Від удару шолом, у якому був Шумахер, розколовся.

Йому було проведено дві нейрохірургічні операції, він був введений у штучну кому.

16 червня 2014 року Шумахера вивели зі стану коми, в якому він перебував 207 днів. З того часу знаменитий гонщик не з'являвся на публіці.

Торік телеведучий Флоріан Кеніг анонсував новий документальний фільм про життя та досягнення легендарного гонщика Формули-1.

Вперше після коми: Міхаель Шумахер відвідав весілля доньки

Шумахер під час змагань (фото: instagram.com/michaelschumacher)

Раніше брат Міхаеля Шумахера розповів про стан його здоров'я.

А також Віктор Рожевий уперше після тяжкого поранення розповів, що робив на фронті.

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