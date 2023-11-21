Ведучий Формули-1 відповів на питання про здоров'я Міхаеля Шумахера

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про життєвий шлях Міхаеля Шумахера, його травму та реабілітацію.

Що варто знати прихильникам

Ведучий Формули-1 розповів, що його досі регулярно запитують про здоров'я і стан справ у Шумахера.

На думку чоловіка, такий ажіотаж навколо гонщика свідчить про те, що люди "досі розділяють його долю".

Сам журналіст зізнався, що на всі питання завжди відповідає одне й те саме: "Сім'ю (спортсмена, - Ред.) взагалі не запитую".

"Я абсолютно поважаю той факт, що вони (родина Міхаеля, - Ред.) поділилися лише напрочуд обмеженою інформацією, і вважаю, що це - правильно", - наголосив 56-річний телеведучий.

Водночас, за його словами, всі охочі дізнатися більше про життя свого кумира зможуть задовольнити цікавість переглянувши унікальний продукт - п'ятисерійний документальний фільм під назвою "Бути Міхаелем Шумахером" (Being Michael Schumacher).

У межах цього "циклу" автор Андреас Троль (Andreas Troll) розповість історію про те, як хлопчик з картинг-треку перетворився на легенду автоспорту.

Всі п'ять епізодів будуть доступні в медіатеці ARD з 14 грудня. В ефірі телеканалу Das Erste всі випуски транслюватимуться 28 грудня поточного року.

Ймовірно, такий міні-серіал зможе "пролити світло" й на те, як колишня зірка Ferrari живе сьогодні.

Шумахер і Формула-1 - нерозлучні (ілюстративне фото: Рixabay)

Картину буде присвячено 10-річчю жахливої аварії у французьких Альпах.

Основне про Червоного барона

Міхаель Шумахер - семиразовий чемпіон світу, володар численних рекордів Формули-1 і один з найуспішніших пілотів.

У пресі його часто називали "Шумі", або ж "Червоним бароном" - через віддалену зовнішню схожість з асом Першої світової бароном фон Ріхтгофеном (який літав на червоному аероплані), червоний болід Ferrari й непереможність на перегонах.

Народився Шумахер 3 січня 1969 року в Німеччині. Перший карт збудував йому власний батько, що був керівником місцевого автодрому. Ліцензію гонщика хлопець отримав у 12 років.

Першу гонку в Формулі-1 Міхаель виграв у 1992 році, а в 1996 році - підписав контракт із Ferrari.

У вересні 2006 року команда Шумахера повідомила, що тоді вже семикратний чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 піде зі спорту по завершенні сезону.

На початку 2009 року він долучився до мотогонок, однак під час тестів на мотоциклі отримав травму шиї. Стан здоров'я унеможливив повернення Червоного барона до Формули-1 (під час гонки пілот випробовує величезні перевантаження, які найбільше тиснуть саме на шию).

Натомість у грудні 2009 року спортсмен підписав трирічний контракт із Mercedes з метою брати участь в інших перегонах.

Mercedes пообіцяв Шумахеру значно менше грошей (ілюстративне фото: Рixabay)

Трагічна випадковість

29 грудня 2013 року Шумахер катався на лижах разом зі своїм сином на курорті "Мерібель" у французьких Альпах.

У цей фатальний день він, їдучи зі швидкістю близько 20 км/год, почав падати, перевернувся у повітрі й вдарився головою об прихований у снігу камінь. Удар був настільки невдалим і сильним, що захисний шолом гонщика розколовся.

Із тяжкими травмами голови чоловіка терміново госпіталізували (за допомогою гелікоптера) у шпиталь в муніципалітеті Мутьє. Звідти його перенаправили до Університетського госпіталю в Греноблі (на південному сході Франції), що спеціалізується на травмах голови.

Ввечері того ж дня стало відомо, що Міхаель перебуває у комі в критичному, проте стабільному стані. На тлі наслідків черепно-мозкової травми йому зробили нейрохірургічну операцію (щоб знизити тиск на мозок).

У червні 2014 року менеджер спортсмена Сабіне Кем повідомила, що той залишив лікарню в Греноблі, щоб продовжити тривалий курс реабілітації. При цьому вона уточнила, що Шумахер - більше не в комі й попросила всіх представників ЗМІ не турбувати хворого.

За її словами, реабілітація чоловіка мала проходити "далеко від громадськості" - в лікарні, "назва та місце розташування якої не розголошується".

У вересні того ж року стало відомо, що Шумі повернувся додому і його реабілітація проходить саме там - на власній віллі на березі Женевського озера. При цьому сім'я спортсмена обмежила будь-які контакти з журналістами.

Женевське озеро - на кордоні Швейцарії та Франції (ілюстративне фото: Рixabay)

Наприкінці 2018 року в медіа просочилась інформація, що зірка Формули-1 дихає самостійно, може пересуватися й переселився з обладнаного "медичного блоку" до загальної частини будинку. Уточнювалось водночас, що він потребує постійного догляду й дороговартісної терапії.

Восени 2019 року гонщику таємно зробили у Швейцарії експериментальну операцію (ймовірно - з пересадки стовбурових клітин у серцеву тканину).

На початку 2020 року ЗМІ писали, буцімто Шумахера готують до нової експериментальної операції - спрямованої на відновлення нервової системи.

Родина спортсмена тримає інформацію про стан його здоров'я у суворій таємниці й змушена періодично подаватися до суду через розповсюдження тих чи інших недостовірних фактів.