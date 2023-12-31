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Брат Міхаеля Шумахера розповів про стан здоров'я легенди: "Сумую за ним колишнім"

Неділя 31 грудня 2023 18:43
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Брат Міхаеля Шумахера розповів про стан здоров'я легенди: "Сумую за ним колишнім" Шумахер під час змагань (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Стан здоров'я колишнього пілота чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1", німця Міхаеля Шумахера, дещо покращився після нещасного випадку, але таким, як раніше, він вже не буде.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю його брата Ральфа для видання Bild.

Деталі

Брат Шумахера зазначив, що сумує за спортсменом "тих років".

При цьому він повідомив, що Міхаелю нерідко щастило в житті, але пізніше стався трагічний випадок.

За словами Ральфа, завдяки сучасній медицині, дещо зробили, щоб поліпшити його стан, однак так, як було колись, вже не буде.

Брат Міхаеля Шумахера розповів про стан здоров'я легенди: &quot;Сумую за ним колишнім&quot;

Шумахер під час змагань (фото: instagram.com/michaelschumacher)

"Я сумую за своїм тим Міхаелем. Життя іноді буває несправедливим. Міхаелем багато разів щастило в житті, але потім стався трагічний випадок. На щастя, сучасна медицина зробила можливими деякі речі", - говорить родич колишнього автогонщика.

"Міхаель був не тільки моїм братом. Коли ми були дітьми, він також був моїм тренером і наставником. Він навчив мене буквально всьому про гонки на картингах. Ми разом брали участь у гонках, відпрацьовували маневри обгону та все, що має значення в автоспорті. Він передав усі речі, які вже вивчив. Я мав честь вчитися у кращих", - додав він.

Брат Міхаеля Шумахера розповів про стан здоров'я легенди: &quot;Сумую за ним колишнім&quot;

Шумахер під час змагань (фото: instagram.com/michaelschumacher)

Нагадаємо, Міхаель Шумахер у 2013 році, вже завершивши професійну кар'єру, отримав серйозну черепно-мозкову травму, коли катався на лижах у французьких Альпах.

Довгий час був прикутий до ліжка, а також під'єднаний до апарату штучної вентиляції легенів.

Сім'я легенди старанно оберігає його приватне життя, не розповідаючи публічно подробиці нинішнього стану чоловіка.

Нещодавно дружина Віктора Павліка назвала діагноз співака і сказала, чому він опинився під крапельницею.

Також ми писали, що брата Майкла Джексона звинуватили у зґвалтуванні.

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Формула-1 шумахер гонщики