Вперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претендентка

На Міс Всесвіт 2024 вперше заявлена Саудівська Аравія

27-річна модель та блогерка Румі Алькахтані представить Саудівську Аравію на всесвітньому конкурсі краси та буде боротися за звання Міс Всесвіт з іншими дівчатами.

"Тримаю в руках кольори вдячності й любові.І в моєму серці вдячність і хвала всім моїм друзям у всьому світі, ця підтримка, яка зробила мене щасливим у зборі соціальних мереж, і я сподіваюсь бути добровірною, і я щаслива, тому що я перша Міс Саудівська Аравія, яка представляє мою країну на міжнародному рівні змагання", - пише представниця Саудівської Аравії.

"Для мене велика честь брати участь у конкурсі Міс Всесвіт 2024. Я щаслива бути першою саудівською королевою краси, яка представляє свою країну на міжнародних конкурсах", - продовжила вона.

Також дебютантка висловила щиру подяку всім близьким, друзям і тим, хто її підтримує у цій важливій місії.

Румі Алькахтані стала представницею Саудівської Аравії на конкурсі Міс Всесвіт 2024 (фото: instagram.com/rumy_alqahtani)

Відомо, що вона має ступінь бакалавра стоматології та вільно володіє англійською, французькою та арабською мовами.

Також Румі вже має досвід участі у різних конкурсах, адже вона представляла Саудівську Аравію на численних міжнародних конкурсах, таких, як: "Міс Азія", "Міс Арабський світ" та "Міс Європа".

Важливо відзначити, що її участь у конкурсі схвалив особисто спадкоємець королівського престолу, принц Мухаммед бін Салман Аль Сауд.

Нагадаємо, що сам конкурс Міс Всесвіт у 2024 році пройде в Мексиці.

Румі Алькахтані (фото: instagram.com/rumy_alqahtani)