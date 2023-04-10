Вперше з часів війни. Яскраве відео зустрічі найкращих друзів "підірвало" мережу

Довгоочікувана зустріч друзів

Друзі зустрілись на одній з автозаправок. Від щирих емоцій вони обіймаються, посміхаються і ледь не стрибають від радості. Емоційне відео стрімко набирає переглядів.

Опубліковані 10 квітня у Twitter кадри уже набрали понад 20 тис. переглядів і безліч коментарів. Майже стільки ж відео набрало у TikTok.

Реакція користувачів на відео

На емоційне відео відреагувало багато користувачів. Люди у соцмережах діляться своїми враженнями від яскравої зустрічі друзів. Дехто навіть припускає, що ймовірно, це зустрілись брати, а не друзі - настільки щирі емоції та обійми.

Наводимо емоційні коментарі із соцмереж: