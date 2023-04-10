Вперше з часів війни. Яскраве відео зустрічі найкращих друзів "підірвало" мережу

У соцмережах стрімко набирає популярності відео зустрічі двох найкращих друзів. Чоловіки вперше побачились з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Один із друзів, очевидно, військовий і повернуся з фронту. Користувачі соцмереж засипали товаришів емоційними коментарями.
Яскравим відео дружньої зустрічі ділимось у матеріалі нижче.
Друзі зустрілись на одній з автозаправок. Від щирих емоцій вони обіймаються, посміхаються і ледь не стрибають від радості. Емоційне відео стрімко набирає переглядів.
Опубліковані 10 квітня у Twitter кадри уже набрали понад 20 тис. переглядів і безліч коментарів. Майже стільки ж відео набрало у TikTok.
На емоційне відео відреагувало багато користувачів. Люди у соцмережах діляться своїми враженнями від яскравої зустрічі друзів. Дехто навіть припускає, що ймовірно, це зустрілись брати, а не друзі - настільки щирі емоції та обійми.
Наводимо емоційні коментарі із соцмереж:
Дивіть також відео того, як у Львові створили найбільший тризуб із пасок.
Раніше ми ділились відео, на якому українські вертолітники показали, як "привітали" росіян з Вербною неділею.