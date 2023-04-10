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Впервые с времен войны. Яркое видео встречи лучших друзей "взорвало" сеть

Сеть подорвала эмоциональное видео встречи двух друзей (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В соцсетях стремительно набирает популярность видео встречи двух лучших друзей. Мужчины впервые увиделись с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Один из друзей, очевидно, военный и вернусь с фронта. Пользователи соцсетей засыпали товарищей эмоциональными комментариями.

Ярким видео дружеской встречи делимся в материале ниже.

Долгожданная встреча друзей

Друзья встретились на одной с автозаправок. От искренних эмоций они обнимаются, улыбаются и чуть не прыгают от радости. Эмоциональное видео стремительно набирает просмотры.

Опубликованные 10 апреля в Twitter кадры уже набрали более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Почти столько же видео набрало в TikTok.

Реакция пользователей на видео

На эмоциональное видео отреагировало много пользователей. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от яркой встречи друзей. Некоторые даже предполагают, что вероятно, это встретились братья, а не друзья - настолько искренние эмоции и объятия.

Приводим комментарии из соцсетей:

  • И пусть каждый вернется жив;
  • Какая красота, да меня никто так в жизни не обнимал. Тихонько завидую. Слава Украине;
  • Видя наших военных, хочется каждого обнять. Верю, что тоже дождусь своего брата;
  • Как обнимаются, плачу и радуюсь вместе с ними;
  • Очень приятно видеть с какой искренностью встречают;
  • Какие искренние и долгожданные объятия;
  • Божьей опеки вам ребята;
  • Круто, ребята, до слез;
  • Хочется побольше таких видео. Так искренне, берегите себя;
  • Слава Вам козаки, пусть Бог хранит вас всех. Вы лучшие.

Смотрите также видео того, как во Львове создали самый большой трезубец из пасок.

Ранее мы делились видео, на котором украинские вертолетчики показали, как "поздравили" россиян с Вербным воскресеньем.

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