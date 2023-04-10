Впервые с времен войны. Яркое видео встречи лучших друзей "взорвало" сеть

Долгожданная встреча друзей

Друзья встретились на одной с автозаправок. От искренних эмоций они обнимаются, улыбаются и чуть не прыгают от радости. Эмоциональное видео стремительно набирает просмотры.

Опубликованные 10 апреля в Twitter кадры уже набрали более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Почти столько же видео набрало в TikTok.

Реакция пользователей на видео

На эмоциональное видео отреагировало много пользователей. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от яркой встречи друзей. Некоторые даже предполагают, что вероятно, это встретились братья, а не друзья - настолько искренние эмоции и объятия.

Приводим комментарии из соцсетей: