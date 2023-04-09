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Українські вертолітники показали, як "привітали" росіян з Вербною неділею

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Україна, Неділя 09 квітня 2023 21:09
Українські вертолітники показали, як "привітали" росіян з Вербною неділею Фото: українські військові "привітали" росіян з Вербною неділею (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 квітня, українські військові вертолітники "привітали" окупантів зі святом Вербної неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройних сил України.

"Вдале завершення чергового бойового дня! Працюємо 24/7, без вихідних і святкових днів", - повідомили в Сухопутних військах.

На відео видно процес "привітання" окупантів 12 окремою бригадою армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники показали, як за допомогою артилерії знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Реп’яшок".

Окрім того, ми повідомляли, що наші аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян у Донецькій області.

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