Українські вертолітники показали, як "привітали" росіян з Вербною неділею
Сьогодні, 9 квітня, українські військові вертолітники "привітали" окупантів зі святом Вербної неділі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройних сил України.
"Вдале завершення чергового бойового дня! Працюємо 24/7, без вихідних і святкових днів", - повідомили в Сухопутних військах.
На відео видно процес "привітання" окупантів 12 окремою бригадою армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.
Нагадаємо, сьогодні українські захисники показали, як за допомогою артилерії знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Реп’яшок".
Окрім того, ми повідомляли, що наші аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян у Донецькій області.
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