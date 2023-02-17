Упали цены на горючее, упадут и на продукты? Экономист ответил

Сейчас в Украине наблюдается снижение стоимости горючего на АЗС на 2-4 гривны. Это означает, что услуга логистики становится немного дешевле. Соответственно, цены на товары в магазинах также должны снизиться, в частности на продукты.

Как связаны цены на топливо и продукты

Для того чтобы доставить товары к точкам их сбыта, необходимо использовать заправленный горючим транспорт. На это тратится логистическая компания, поставщик или заказчик, который затем возвращает израсходованную сумму.

Чтобы заказчику не уйти в "минус" и иметь хоть какую-нибудь прибыль для осуществления последующих закупок, ему нужно держать цены на таком уровне, который будет покрывать все вышеописанные расходы.

Когда в начале весны прошлого года в Украине случился дефицит горючего, а затем его подорожание, цены на продукты и другие товары широкого потребления изменились. И продавцы это объясняли именно подорожанием бензина или дизеля.

Возможно ли обратное движение цен

Возникает логичный вопрос: если цены на бензин снизились, то произойдет ли то же самое с ценами на продукты? Экономист Олег Пендзин считает, что даже если это случится, то украинцы даже не заметят этого понижения.

"Доля горючего в себестоимости продуктов невелика - 2-3%, иногда, может до 5%. В пределах этой цифры снижение стоимости горючего даже на 2-3 гривны даст в общей сложности 0,1-0,2 процентных пункта. Это никоим образом не отыгрывается на цене, потому что все время растут другие составляющие себестоимости", - объяснил эксперт.

Он также добавил, что когда уменьшается один пункт, однако увеличивается остальная часть, то единственное, что можно увидеть на прилавках, это умедленный рост цен.

Кроме того, на стоимость продуктов влияет и то, откуда они были доставлены. В период с февраля по май Украина импортировала многие овощи и фрукты до начала собственного сезона с Турции.

Однако из-за землетрясения импортерами могут стать другие страны. Эксперт успокаивает, что в связи с этим вряд ли изменятся цены на популярные овощи и фрукты.

"Давайте будем откровенны. У продавца всегда будет желание продать дороже, но будет ли у покупателя желание приобрести дороже? Турция не одна производила, и если действительно будут проблемы с поставками из Турции, этот рынок очень быстро будет занят представителями других стран", - говорит эксперт.