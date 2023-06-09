Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні

На початку року ціни на певні категорії товарів помітно стрибнули, і це було пов'язано з багатьма факторами. Однак пізніше ситуація почала стабілізуватися разом із цінами.
Як змінилися ціни на продукти з січня по червень - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними аналітиків Zakaz.ua, найбільше впала ціна на яйця - на цілих 27%. Тобто якщо пів року тому середня ціна яєць складала 74 гривні, то у червні це приблизно 54 гривні.
Крім того, знизилась ціна й на борошно на 8%. Вартість хліба та батона також зменшилася на 5%.
З інфографіки бачимо, що з основних складових продуктового кошика найбільше здорожчало молоко - на 10%.
Інфографіка: zakaz.ua
Найбільше серед популярних овочів здешевшав буряк. Зараз середня його ціна становить майже 7 гривень: ціна впала на 40%.
Також на 15% знизилася й ціна на помідори - на 15%, а також на 16% впала ціна на часник. Популярні огірки знизилися лише на 9% і таким чином коштують зараз приблизно 78 гривень.
Однак експерти прогнозують здешевшання ще кількох груп товарів із появою сезонних і вирощених в Україні.
Інфографіка: zakaz.ua
Серед популярних за пів року фруктів лідери такі:
Проте найпопулярніші фрукти - яблука - додали в ціні аж 131% порівняно з січнем 2023 року. Сьогодні середня ціна за кілограм яблук становить 42,90 гривні.
Інфографіка: zakaz.ua
Раніше ми писали, на який салатний овоч в Україні суттєво впала ціна.
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