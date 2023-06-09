Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні

Продуктовий кошик

За даними аналітиків Zakaz.ua, найбільше впала ціна на яйця - на цілих 27%. Тобто якщо пів року тому середня ціна яєць складала 74 гривні, то у червні це приблизно 54 гривні.

Крім того, знизилась ціна й на борошно на 8%. Вартість хліба та батона також зменшилася на 5%.

З інфографіки бачимо, що з основних складових продуктового кошика найбільше здорожчало молоко - на 10%.

Інфографіка: zakaz.ua

Ціни на овочі

Найбільше серед популярних овочів здешевшав буряк. Зараз середня його ціна становить майже 7 гривень: ціна впала на 40%.

Також на 15% знизилася й ціна на помідори - на 15%, а також на 16% впала ціна на часник. Популярні огірки знизилися лише на 9% і таким чином коштують зараз приблизно 78 гривень.

Однак експерти прогнозують здешевшання ще кількох груп товарів із появою сезонних і вирощених в Україні.

Інфографіка: zakaz.ua

Ціни на фрукти

Серед популярних за пів року фруктів лідери такі:

банани - знизилися на 14%;

апельсини - подешевшали на 11%;

лимони - впали на 9%.

Проте найпопулярніші фрукти - яблука - додали в ціні аж 131% порівняно з січнем 2023 року. Сьогодні середня ціна за кілограм яблук становить 42,90 гривні.

Інфографіка: zakaz.ua