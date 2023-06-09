Упали на 27%. На какие продукты за полгода снизились цены в Украине

Продуктовая корзина

По данным аналитиков Zakaz.ua, больше всего упала цена на яйца - на целых 27%. То есть, если полгода назад средняя цена яиц составляла 74 гривны, то в июне это примерно 54 гривны.

Кроме того, снизилась цена и на муку на 8%. Стоимость хлеба и батона также снизилась на 5%.

Из инфографики видно, что из основных составляющих продуктовой корзины больше всего подорожало молоко - на 10%.

Инфографика: zakaz.ua

Цены на овощи

Больше всего среди популярных овощей подешевела свекла. Сейчас средняя цена составляет почти 7 гривен: цена упала на 40%.

Также на 15% снизилась и цена на помидоры - на 15%, а также на 16% упала цена на чеснок. Популярные огурцы снизились всего на 9% и, таким образом, стоят сейчас примерно 78 гривен.

Однако эксперты прогнозируют удешевление еще нескольких групп товаров с появлением сезонных и выращенных в Украине.

Инфографика: zakaz.ua

Цены на фрукты

Среди популярных за полгода фруктов лидеры таковы:

бананы - снизились на 14%;

апельсины - подешевели на 11%;

лимоны - упали на 9%.

Однако самые популярные фрукты - яблоки - прибавили в цене 131% по сравнению с январем 2023 года. Сегодня средняя цена за килограмм яблок составляет 42,90 гривны.

Инфографика: zakaz.ua