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Впадуть чи знову виростуть? Якими будуть ціни на нерухомість в Україні до кінця року

Що буде з цінами на нерухомість до кінця 2023 року (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У другому півріччі 2023 року вартість житла в Україні може зрости, однак це залежатиме від багатьох супутніх факторів. Головним із них є війна.

Таку думку висловив співзасновник і керівний партнер української інвестиційно-девелоперської компанії Володимир Семенцов.

Як зміняться ціни на нерухомість

На його думку, наразі немає жодних підстав для підвищення цін: ні зі сторони економіки, ні зі сторони попиту.

На ріст цін може вплинути інфляція, рівень якої за підсумками року може скласти приблизно 15%. Через це здорожчати можуть насамперед будівельні матеріали.

"Наразі ціни виробників виставлені, так би мовити, із запасом у 10-15%. Цілком слушно, що виробники підготувалися до можливих негативних сценаріїв. Однак у випадку більш-менш стабільної економіки та поступовому її зростанні, ціни на будматеріали залишатимуться на сталому рівні", - вважає експерт.

За даними фахівця, попит на нерухомість зараз у середньому в три рази менший за пропозицію. Тому цей фактор також навряд чи суттєво вплине на подорожчання житла.

Таким чином вартість житла на первинному ринку зросте в середньому на 3-5% в гривневому еквіваленті.

Що може вплинути на збільшення попиту

Експерт також зауважив, що у другому півріччі рівень попиту залежатиме від цих чинників:

  • перебіг війни та звільнення українських територій від ворога
  • обсяг і системність міжнародної фінансової допомоги, яка здебільшого спрямована на покриття видатків держбюджету
  • загальний стан економіки країни
  • зменшення рівня безробіття, поступове зростання доходів громадян
  • лояльні умови придбання житла на первинному ринку

Щодо перспектив розвитку первинного ринку у найближчі 1,5-2 роки, то, фахівець зауважив, що в умовах війни можна лише окреслити основні напрямки, за якими розвиватиметься ринок.

"Після завершення війни пріоритетними форматами можуть стати житлові комплекси та сервісні апартаменти у форматі live-work-play, які, з одного боку, будуватимуться за новими стандартами екологічного, енергоощадного і функціонального житла, а з іншого - матимуть високий ступінь безпеки для майбутніх мешканців", - підсумував Семенцов.

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