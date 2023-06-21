Впадуть чи знову виростуть? Якими будуть ціни на нерухомість в Україні до кінця року

У другому півріччі 2023 року вартість житла в Україні може зрости, однак це залежатиме від багатьох супутніх факторів. Головним із них є війна.
Таку думку висловив співзасновник і керівний партнер української інвестиційно-девелоперської компанії Володимир Семенцов.
На його думку, наразі немає жодних підстав для підвищення цін: ні зі сторони економіки, ні зі сторони попиту.
На ріст цін може вплинути інфляція, рівень якої за підсумками року може скласти приблизно 15%. Через це здорожчати можуть насамперед будівельні матеріали.
"Наразі ціни виробників виставлені, так би мовити, із запасом у 10-15%. Цілком слушно, що виробники підготувалися до можливих негативних сценаріїв. Однак у випадку більш-менш стабільної економіки та поступовому її зростанні, ціни на будматеріали залишатимуться на сталому рівні", - вважає експерт.
За даними фахівця, попит на нерухомість зараз у середньому в три рази менший за пропозицію. Тому цей фактор також навряд чи суттєво вплине на подорожчання житла.
Таким чином вартість житла на первинному ринку зросте в середньому на 3-5% в гривневому еквіваленті.
Експерт також зауважив, що у другому півріччі рівень попиту залежатиме від цих чинників:
Щодо перспектив розвитку первинного ринку у найближчі 1,5-2 роки, то, фахівець зауважив, що в умовах війни можна лише окреслити основні напрямки, за якими розвиватиметься ринок.
"Після завершення війни пріоритетними форматами можуть стати житлові комплекси та сервісні апартаменти у форматі live-work-play, які, з одного боку, будуватимуться за новими стандартами екологічного, енергоощадного і функціонального житла, а з іншого - матимуть високий ступінь безпеки для майбутніх мешканців", - підсумував Семенцов.
Раніше ми розповідали про найпоширеніші схеми обману на ринку праці.
Читайте також, які пункти обов'язково повинні бути в договорі про оренду.