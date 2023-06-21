Впадуть чи знову виростуть? Якими будуть ціни на нерухомість в Україні до кінця року

У другому півріччі 2023 року вартість житла в Україні може зрости, однак це залежатиме від багатьох супутніх факторів. Головним із них є війна.

Як зміняться ціни на нерухомість

На його думку, наразі немає жодних підстав для підвищення цін: ні зі сторони економіки, ні зі сторони попиту.

На ріст цін може вплинути інфляція, рівень якої за підсумками року може скласти приблизно 15%. Через це здорожчати можуть насамперед будівельні матеріали.

"Наразі ціни виробників виставлені, так би мовити, із запасом у 10-15%. Цілком слушно, що виробники підготувалися до можливих негативних сценаріїв. Однак у випадку більш-менш стабільної економіки та поступовому її зростанні, ціни на будматеріали залишатимуться на сталому рівні", - вважає експерт.

За даними фахівця, попит на нерухомість зараз у середньому в три рази менший за пропозицію. Тому цей фактор також навряд чи суттєво вплине на подорожчання житла.

Таким чином вартість житла на первинному ринку зросте в середньому на 3-5% в гривневому еквіваленті.

Що може вплинути на збільшення попиту

Експерт також зауважив, що у другому півріччі рівень попиту залежатиме від цих чинників:

перебіг війни та звільнення українських територій від ворога

обсяг і системність міжнародної фінансової допомоги, яка здебільшого спрямована на покриття видатків держбюджету

загальний стан економіки країни

зменшення рівня безробіття, поступове зростання доходів громадян

лояльні умови придбання житла на первинному ринку

Щодо перспектив розвитку первинного ринку у найближчі 1,5-2 роки, то, фахівець зауважив, що в умовах війни можна лише окреслити основні напрямки, за якими розвиватиметься ринок.

"Після завершення війни пріоритетними форматами можуть стати житлові комплекси та сервісні апартаменти у форматі live-work-play, які, з одного боку, будуватимуться за новими стандартами екологічного, енергоощадного і функціонального житла, а з іншого - матимуть високий ступінь безпеки для майбутніх мешканців", - підсумував Семенцов.