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Упадут или снова вырастут? Какими будут цены на недвижимость в Украине до конца года

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Украина, Среда 21 июня 2023 09:33
Упадут или снова вырастут? Какими будут цены на недвижимость в Украине до конца года Что будет с ценами на недвижимость до конца 2023 года (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Во втором полугодии 2023 года стоимость жилья в Украине может возрасти, однако это будет зависеть от многих сопутствующих факторов. Главным из них является война.

Такое мнение выразил соучредитель и управляющий партнер украинской инвестиционно-девелоперской компании Владимир Семенцов.

Как изменятся цены на недвижимость

По его мнению, нет никаких оснований для повышения цен: ни со стороны экономики, ни со стороны спроса.

На рост цен может повлиять инфляция, уровень которой по итогам года может составить около 15%. Поэтому подорожать могут прежде всего строительные материалы.

"Сейчас цены производителей выставлены, так сказать, с запасом в 10-15%. Совершенно верно, что производители подготовились к возможным негативным сценариям. Однако в случае более-менее стабильной экономики и постепенном ее росте, цены на стройматериалы будут оставаться на устойчивом уровне", - считает эксперт.

По данным специалиста, спрос на недвижимость сейчас в среднем в три раза меньше предложения. Поэтому этот фактор также вряд ли существенно повлияет на удорожание жилья.

Таким образом, стоимость жилья на первичном рынке вырастет в среднем на 3-5% в гривневом эквиваленте.

Что может повлиять на увеличение спроса

Эксперт также отметил, что во втором полугодии уровень спроса будет зависеть от следующих факторов:

  • ход войны и освобождение украинских территорий от врага
  • объем и системность международной финансовой помощи, которая в основном направлена на покрытие расходов госбюджета
  • общее состояние экономики страны
  • уменьшение уровня безработицы, постепенный рост доходов граждан
  • лояльные условия приобретения жилья на первичном рынке

Что касается перспектив развития первичного рынка в ближайшие 1,5-2 года, то специалист отметил, что в условиях войны можно лишь определить основные направления, по которым будет развиваться рынок.

"По завершении войны приоритетными форматами могут стать жилые комплексы и сервисные апартаменты в формате live-work-play, которые, с одной стороны, будут строиться по новым стандартам экологического, энергосберегающего и функционального жилья, а с другой - будут иметь высокую степень безопасности для будущих жителей" , - подытожил Семенцов.

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