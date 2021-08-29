"Возврат" товара: в Киеве работница супермаркета занималась мошенничеством на кассе

Как выяснилось, работница супермаркета в Оболонском районе неоднократно осуществляла такой "возврат" товара, а затем присваивала деньги из кассы.

Как удалось вычислить мошенницу

Злоумышленницу смогли вывести на чистую воду после того, как руководитель магазина во время аудита обнаружил нехватку денег, и обратился по данному факту в полицию.

Было начали уголовное производство и досудебное расследование. При проверке информации "копы" установили, что к совершению правонарушения причастна 38-летняя кассирша, которая практиковала подобный способ кражи средств.

Всего мошенница прикарманила более 2 тысяч гривен.

Что грозит кассирше-воровке

За содеянное женщине теперь грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В Киеве кассирша супермаркета попалась на мошенничестве (фото: kyiv.npu.gov.ua)