"Повернення" товару: у Києві працівниця супермаркету займалася шахрайством на касі

Як з'ясувалося, працівниця супермаркету в Оболонському районі неодноразово здійснювала таке "повернення" товару, а потім привласнювала гроші з каси.

Як вдалося викрити шахрайку

Зловмисницю змогли вивести на чисту воду після того, як керівник магазину під час аудиту виявив недостачу грошей, і звернувся за даним фактом до поліції.

Було розпочато кримінальне провадження та досудове розслідування. При перевірці інформації "копи" встановили, що до скоєння правопорушення причетна 38-річна касирка, яка практикувала подібний спосіб крадіжки коштів.

Всього шахрайка привласнила понад 2 тисячі гривень.

Що загрожує касирці-злодійці

За скоєне жінці тепер загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

У Києві касирка супермаркету попалася на шахрайстві (фото: kyiv.npu.gov.ua)