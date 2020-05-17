Раскрыты новые схемы мошенничества в магазинах: что нужно знать

Новая схема обмана в супермаркетах (Фото: УНИАН)

Специалисты рассказали, как уберечь себя от новой схемы обмана в супермаркетах

Украинцы все чаще становятся жертвами мошенничества в супермаркетах на кассе. Как рассказывают покупатели, в их чеках появляются продукты-призраки, которых нет в корзинке. По данным опроса, уже 10% покупателей сталкивались с подобными аферами. Как защитить себя от мошенничества на кассах и вовремя обнаружить недобросовестность кассира, рассказали эксперты в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Сегодня большинство украинцев к походу в супермаркет готовится чуть ли не несколько дней – составляют списки, рассчитывают расходы. Но иногда бывает и такое, что пока дошли до кассы – товар подорожал вдвое или откуда-то взялся в продуктовой корзине. За такие серьезные нарушения отвечает продавец, он и должен возмещать то, за что вы переплатили. Но при одном условии: если погрешность обнаружена в магазине. Эксперт по защите прав потребителей считает, что в основном так происходит из-за невнимательности работников магазина. Но бывают и намеренные попытки обмануть покупателя, чтобы заработать больше денег.

"Если вдруг происходит такая ситуация и вы обнаруживаете ошибку дома, честно говорю, решить вопрос с магазином будет достаточно проблематично. Потому что, если пробит товар, которого вы не покупали, вам могут сказать, что на самом деле он был приобретен, но вы его просто выложили", – пояснила эксперт по защите прав потребителей Елена Куликова в программе "Ранок з Україною".

Чтобы доказать вину недобросовестного кассира, необходимо иметь доказательства – товар, который вы купили, чек за него и фото ваших продуктов, если есть. Доказательством также будет видеофиксация с камер внутреннего наблюдения в магазине.

"Советую обращаться к полицейским – вызвать их на место происшествия, фиксировать данное происшествие", – порекомендовал юрист Иван Либерман в эфире канала "Украина".

Поэтому, чтобы не стать жертвой таких махинаций, следует обратить внимание на цены на этикетках. Просчитывайте в голове примерную сумму покупки, чтобы в случае несоответствия проверить чек. Или же, если боитесь, что вас обманут, сфотографируйте продукты, которые лежат на ленте у кассира.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему и используют для нее Новую почту.

Автор: Маруся Счастливая