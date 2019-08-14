Возврат обязательного техосмотра в Украине "не переживет" большинство ввезенных авто

Обязательный техосмотр авто, который планируют вернуть в Украине к 2022 году, может по факту значительно сократить "пропускной порог" импортируемых машин и несет в себе серьезные коррупционные риски. Дело в том, что подавляющее большинство иномарок украинцы покупают в подержанном состоянии, и этот транспорт часто не соответствует требованиям ЕС относительно экологичности.

По прогнозу главы Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и автодилеров Олега Назаренко, только 10-20% ввезенных в Украину б/у иномарок смогут пройти обязательный техосмотр, передает "ЛІГА: Закон".

Напомним, что согласно принятым Украиной обязательствам после подписания в 2014-м Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в нашей стране в течение 5 лет должны опять ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей. Уже с 1 января 2020 года обязательной проверке будут подлежать ТС категорий L3, L4, L5 и L7 та L3e, L4e, L5e и L7e.

Техосмотр (Фото: РБК-Украина)

Эксперт уверен, что до 90% подержанных иномарок такой техоснотр пройти не смогут. Он также высказал опасение, что в таком случае может начаться тотальная "торговля талончиками".

"В них, например, повырезали катализаторы, а акцент делается, в соответствии с директивами ЕС, даже не на безопасность автомобиля, а на экологичность”, - отметил Назаренко и добавил, что теоретически такие автомобили не должны допускаться на украинские дороги.

К слову, из-за фальсификации протоколов проверки техосморта с 1 мая изменили порядок его прохождения. Речь идет об обновлении формата документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки техсостояния.

Как сообщалось ранее, в Украине за пренебрежение обязательным техосмотром автомобилей, который правительство хочет ввести с 2020 года водителей ожидает наложение санкций.