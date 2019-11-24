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Не повертайтеся: опальні артисти оскандалилися на премії "Золотий грамофон"

STYLERПерсони    24.11.2019 - 14:54
Не повертайтеся: опальні артисти оскандалилися на премії "Золотий грамофон"
Українські співаки на премії "Русское радио" (колаж РБК-Україна)

Українські артисти поїхали в РФ на отримання премії "Золотий грамофон"

Безліч українських артистів стали призерами та номінантами на музичну премію "Золотий грамофон" в РФ від "Русского радио". Серед них багато тих, хто вже неодноразово отримував російські нагороди та навіть живе в Росії. Фотографії призерів премії опубліковані на офіційній сторінці "Русского радио" в Instagram.

Премія "Золотий грамофон" відбулася в Кремлівському палаці 23 листопада. Практично кожен із призерів музичної премії співав одну з своїх пісень. Так, на головній сцені російської держави виявилися опальні українські артисти - Макс Барських, Ані Лорак, Ірина Дубцова, Віра Брежнєва.

Деякі з українських артистів отримали відразу по кілька премій. Переможцями одночасно в двох номінаціях стали Ані Лорак та Віра Брежнєва.

Українські співаки на премії "Золотий грамофон" (фото: instagram.com/russkoe_radio)

Крім того, в спільноті також опублікували два відео, на яких видно уривки з виступів українських артистів Макса Барських та Ані Лорак.

Раніше ми писали, що українська співачка нарвалася на критику з-за досягнень в Росії.

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