ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy

Новости » Спорт     21.11.2019 - 22:44
Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy
Фото: Андрей Лунин (ffu.ua)

Количество номинантов на премию сократилось до трех

Украинский вратарь Андрей Лунин выбыл из борьбы за награду лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Об этом сообщается на сайте издание Tuttosport, которое учредило трофей.

Количество номинантов на премию сократилось до трех. В список лучших пробились Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Жоау Фелиш ("Атлетико") и Кай Хавертц ("Байер").

Церемония награждения состоится 27 ноября 27 ноября в Риме (Италия).

Таким образом, Лунин прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.

Летом Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей, являющийся вратарем мадридского "Реала", начал на правах аренды в "Вальядолиде", за который не сыграл еще ни одного матча.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Два украинца попали в топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020 Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе Евро-2020
Новости Украины наградаАндрей ЛунинФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь