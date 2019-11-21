Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy

Фото: Андрей Лунин (ffu.ua)

Количество номинантов на премию сократилось до трех

Украинский вратарь Андрей Лунин выбыл из борьбы за награду лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Об этом сообщается на сайте издание Tuttosport, которое учредило трофей.

Количество номинантов на премию сократилось до трех. В список лучших пробились Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Жоау Фелиш ("Атлетико") и Кай Хавертц ("Байер").

Церемония награждения состоится 27 ноября 27 ноября в Риме (Италия).

Таким образом, Лунин прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.

Летом Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей, являющийся вратарем мадридского "Реала", начал на правах аренды в "Вальядолиде", за который не сыграл еще ни одного матча.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.