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Ты дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России

STYLERПерсоны    13.07.2019 - 21:16
Ты дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России
Вера Брежнева (фото: bt-women.com.ua)

Вера Брежнева пожелала людям "любить друг друга"

Вера Брежнева предвкушает получение еще одной наградой, которую она может получить в Российской Федерации. Скандальная украинская певица написала об этом на своей Instagram-странице, пожелав всем "любить друг друга".

37-летняя исполнительница опубликовала совместный с ее 56-летним супругом Константином Меладзе снимок. Брежнева пишет, что ее песня "Любите друг друга", ставшая ОST к российскому ромкому "Елки последние", продержалась 20 недель в хит-параде "Русского радио".

"Ещё один повод для счастья. "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит-параде @russkoe_radio, а значит получит Золотой Граммофон", - написала певица.

Автором песни стал ее супруг и продюссер Константин Меладзе, который старше певицы на 19 лет.

Ты дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Отметим, что не все поклонники верят в искреннюю любовь в мезальянсе между Брежневой и Меладзе.

  • С первой супругой Костя смотрелся гармоничнее!
  • Я бы не смог тетю пятидесятилетнюю любить.
  • Ты дешевая.

Ты дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в РоссииТы дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России

Вера Брежнева нарвалась на критику (скрин: instagram.com)

"Да, пока все прекрасно и мило. Посмотрим, что будет лет через 10-15. Надеюсь, Константин не уронит Веру, которая запрыгнет к нему на ручки, как на этом фото", - написала одна из фолловеров певицы.

Ты дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России

Вера Брежнева нарвалась на критику (скрин: instagram.com)

К слову, недавно певица ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе. 

Ранее мы писали, что мама Веры Брежневой рассказала, что певица в детстве была гадким утенком, она носила странную короткую стрижку, очки и одевалась совсем не стильно, как сейчас.

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