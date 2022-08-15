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"Возвращайся домой и умри там": в Швейцарии на украинцев напал россиянин и белорус

Новина українською →
Цюрих, Понедельник 15 августа 2022 12:06
"Возвращайся домой и умри там": в Швейцарии на украинцев напал россиянин и белорус На украинских студентов напали в Швейцарии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россияне по всему миру сходят с ума от того, что, возможно, вскоре им не будут оформлять шенгенские визы. Так, в Швейцарии на украинских студентов напал россиянин и парень, назвавший себя белорусом.

О вопиющем инциденте рассказала в Instagram одна из потерпевших девушек - Яна Сончковская.

Детали нападения на украинцев

Ситуация произошла 13 августа в Цюрихе вечером. Украинцы возвращались домой в жилье, где они временно живут. У них завязался разговор на английском языке с двумя парнями. Те были агрессивно настроены и начали задавать студентам вопросы.

"Я понимаю, почему вы хейтите Москву, но это все политика. Простые люди здесь ни при чем, я 15 лет живу здесь и понимаю, что происходит", - начал разговор один из компании россиян на английском языке.

"Это хорошо, но мы никого не хейтим и просто едем в свой временный дом со времени полномасштабной войны", - ответили украинские студенты.

Потом неадекватные парни начали спрашивать украинцев, зачем они сюда приехали, и что тут делают. Те ответили, что бегут от войны, а здесь также учатся на журналистов.

Русскоязычный мужчина, назвавшийся белорусом, сначала прижал к стене 20-летнюю украинскую студентку. Позже набросился с кулаками на студента, когда услышал, что он из Украины.

Один из нападающих обвинял украинцев в том, что они притесняют русский язык, а когда увидел, что одна из девушек начала видеосъемку, попытался выбить телефон из ее рук.

"Ты приехала сюда притеснять русский язык!" - кричал неадекват.

На видео можно услышать, как мужчина кричит по-английски "Возвращайся домой и умри там", "Я поставлю тебя на место, проклятая украинская п**да".

После этого к компании подошли русскоговорящие девушки, которые начали просить не публиковать запись в интернет, а Яна пригрозила, что вызовет полицию.

В конце концов, звонить по телефону правоохранителям также хотел прохожий, но русскоязычные мужчины быстро исчезли в толпе.

Отметим, что украинцы не сказали ни единого слова про Россию, а тем более про русский язык.

Как мы ранее писали, в турецких отелях жалуются на грязных и скупых россиян.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Турции поляки избили российских туристов, но персонал даже не вмешался.

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