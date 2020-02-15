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Даже возраст другой: всплыли шокирующие данные о Путине

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 17:34
Даже возраст другой: всплыли шокирующие данные о Путине
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин воспитывался в приемной семье

Президент России Владимир Путин воспитывался в приемной семье, а также старше на 2 года, чем указано в открытых источниках. Эти данные из биографии российского лидера обнаружила польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина".

О том, что президент РФ воспитывался приемными родителями, слухи в прессе мелькали давно. Журналистка нашла доказательства того, что биологическая мать Владимира Путина до сих пор жива. В интервью "Белсат", она назвала жену Владимира Спиридоновича Путина, Марию, ненастоящей мамой главы РФ. Ей было 42 года, когда маленького Владимира привезли в 1960 году в Ленинград, и никто женщину никогда не видел беременной или с коляской.

Родной мамой российского президента, которая живет в расположенном на реке Кура селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии, Курчаб-Редлих называет Веру Николаевну Путину. Сейчас ей 93 года. По данным этой же журналистки, родился Путин якобы 7 октября 1950 года, а не 1952.

Журналистка отметила, что тогда маленькому Путину переделали метрику, потому что надо было учиться в ленинградской школе. А его отец, сотрудник НКВД, мог организовать оформление нужных документов, для него это не было проблемой.

Журналистка смогла привести доказательства своей теории о том, что Владимир Путин старше, чем в документах.

"Они есть даже в Ленинграде. Если бы вы хотели найти настоящие доказательства, то есть фотографии или документы маленького Путина, если он родился в Ленинграде, — вы их не найдете. Вы можете найти только поддельные", — констатировала автор книги о Путине.

По словам польской журналистки Кристины Курчаб-Редлих, отчим нынешнего президента России Владимира Путина сильно избивал его.

Журналистка опубликовала фото якобы настоящей матери президента РФ Владимира Путина, которая родила его от женатого мужчины Платона Привалова. Во время встречи с Курчаб-Редлих "мать" Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. Там она училась в техникуме, и тогда познакомилась с человеком по имени Платон Привалов, который оказался женатым человеком. Совместная жизнь не сложилась.

Даже возраст другой: всплыли шокирующие данные о Путине

Вера Николаевна Путина (фото: Кристина Курчаб-Редлих)

После того, как Вера Николаевна вышла замуж за грузина, ей пришлось отправить своего внебрачного сына к своим родителям в Терехино, где был их дом. С тех пор она его не видела. Затем мальчика усыновили дальние родственники Путины, у которых не было детей.

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