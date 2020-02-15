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Навіть інший вік: спливли шокуючі дані про Путіна

STYLERПерсони    15.02.2020 - 17:34
Навіть інший вік: спливли шокуючі дані про Путіна
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Володимир Путін виховувався в прийомній сім'ї

Президент Росії Володимир Путін виховувався у прийомній сім'ї, а також старший на 2 роки, ніж зазначено у відкритих джерелах. Ці дані з біографії російського лідера виявила польська журналістка Христина Курчаб-Редліх, автор книги "Вова, Володя, Володимир. Таємниці Росії Путіна".

Про те, що президент РФ виховувався прийомними батьками, чутки в пресі миготіли давно. Журналістка знайшла докази того, що біологічна мати Володимира Путіна досі жива. В інтерв'ю "Белсат", вона назвала дружину Володимира Спиридоновича Путіна, Марію, несправжньою мамою глави РФ. Їй було 42 роки, коли маленького Володимира привезли в 1960 році в Ленінград, і жінку ніхто ніколи не бачив вагітною або з коляскою.

Рідною мамою російського президента, яка живе в розташованому на річці Кура селі Метехі Каспского муніципалітету Грузії, Курчаб-Редліх називає Віру Миколаївну Путіну. Зараз їй 93 роки. За даними цієї журналістки, народився Путін нібито 7 жовтня 1950 року, а не 1952.

Журналістка зазначила, що тоді маленькому Путіну переробили метрику, тому що треба було вчитися в ленінградській школі. А його батько, співробітник НКВД, міг організувати оформлення потрібних документів, для нього це не було проблемою.

Журналістка змогла навести докази своєї теорії про те, що Володимир Путін старше, ніж в документах.

"Вони є навіть в Ленінграді. Якби ви хотіли знайти справжні докази, тобто фотографії чи документи маленького Путіна, якщо він народився в Ленінграді, — ви їх не знайдете. Ви можете знайти тільки підроблені", — констатувала автор книги про Путіна.

За словами польської журналістки Христини Курчаб-Редліх, вітчим нинішнього президента Росії Володимира Путіна сильно бив його.

Журналістка опублікувала фото нібито справжньої матері президента РФ Володимира Путіна, яка народила його від одруженого чоловіка Платона Привалова. Під час зустрічі з Курчаб-Редліх "мати" Путіна розповіла, що вона народилася в 1926 році в селі Терехіно біля російського міста Очер. Там вона вчилася в технікумі, і тоді познайомилася з людиною на ім'я Платон Привалов, який виявився одруженим чоловіком. Спільне життя не склалося.

Навіть інший вік: спливли шокуючі дані про Путіна

Віра Миколаївна Путіна (фото: Христина Курчаб-Редліх)

Після того, як Віра Миколаївна вийшла заміж за грузина, їй довелося відправити свого позашлюбного сина до своїх батьків у Терехіно, де був їхній будинок. З того часу вона його не бачила. Потім усиновили хлопчика далекі родичі Путини, у яких не було дітей.

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