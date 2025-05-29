Вознесіння Господнє 2025: найтепліші привітання для близьких у віршах, прозі та листівках

Вознесіння Господнє - одне з головних християнських свят, з яким обов'язково треба привітати рідних та близьких людей. У цьому допоможуть красиві привітання у віршах та своїми словами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує готові привітання, які можна швидко надіслати знайомим та порадувати їх у день Вознесіння.
Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай у серці буде спокій, у душі - віра, а поруч завжди будуть ті, хто любить. Бажаю світла в кожному дні та Божого захисту на кожному кроці.
Дорогі мої, вітаю зі святом Вознесіння! Нехай кожна мить буде наповнена добром, надією й теплом. Прошу у Господа миру для нашого дому, радості для душі й міцного здоров’я для всіх. Нехай Його благословення завжди буде з вами.
Христос вознісся! Цей день - нагадування, що любов сильніша за страх, а світло завжди перемагає темряву. Нехай Господь веде вас дорогою віри й оберігає від зла. Хай серце ваше завжди відгукується на добро, а душа знаходить спокій у молитві. Зичу щастя, гармонії й щирої радості на кожен день.
З Вознесінням Господнім, мої хороші! Нехай цей день стане початком нового - спокійнішого, світлішого, добрішого. Люблю вас і дякую Богові, що ми є одне в одного.
Вітаю вас зі святом Вознесіння Христового! Хай благодать зійде на ваш дім і наповнить його затишком, добром і любов’ю. Нехай у серці буде мир, у думках - мудрість, а в родині - єдність. Бережіть себе та дякуйте Богові за кожен прожитий день.
Мої найрідніші, з Вознесінням Господнім! Цей день особливий - він про надію, про силу духу, про любов, яка вища за все. Нехай Господь береже вас, захищає у труднощах і дає сили долати всі випробування. Я вдячний(а), що ви є поруч - ваші серця для мене найбільше багатство. Хай Бог буде з вами завжди, у кожному слові, у кожному кроці, в кожному подиху.
Любі, вітаю з Вознесінням Христовим! Хай Господь наповнює вас світлом і любов’ю щодня. Нехай кожна молитва знаходить відповідь у Небі.
Від щирого серця вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай з кожним днем міцнішає ваша віра, а серце буде відкритим до добрих справ. Прошу в Бога миру в душі, любові в серці й тепла в домі. Нехай цей день буде початком чогось нового й благословенного.
Зі святом великої радості - Вознесіння Христового! Нехай Небо буде завжди відкритим для ваших молитов. Хай Господь укріпить ваш дух, дасть здоров’я, терпіння та внутрішній спокій. У дім - світло й радість, у серце - віру, у майбутнє - впевненість. Обіймаю з любов’ю та бажаю благословення на кожен день!
Нехай Вознесіння Господнє принесе з собою оновлення душі й тиху радість у серце. Бажаю, щоб кожна думка була наповнена вірою, а кожен крок - благословенням. Пам’ятайте: ми ніколи не самі - Бог з нами в усьому. Світлого, теплого й доброго вам свята!
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Миру в серці і добра
В світлий день бажаю.
***
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє - святої віри знак,
Воно тішить нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів -
Несе надію для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
А буде із вами кожну годину!
***
Вознесіння Господнє -
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Pmg.ua та Pinterest.