Вознесение Господне 2025: самые теплые поздравления для близких в стихах, прозе и открытках

Вознесение Господне - один из главных христианских праздников, с которым обязательно надо поздравить родных и близких людей. В этом помогут красивые поздравления в стихах и своими словами.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает готовые поздравления, которые можно быстро отправить знакомым и порадовать их в день Вознесения.
С праздником Вознесения Господня! Пусть в сердце будет покой, в душе - вера, а рядом всегда будут те, кто любит. Желаю света в каждом дне и Божьей защиты на каждом шагу.
Дорогие мои, поздравляю с праздником Вознесения! Пусть каждый миг будет наполнен добром, надеждой и теплом. Прошу у Господа мира для нашего дома, радости для души и крепкого здоровья для всех. Пусть Его благословение всегда будет с вами.
Христос вознесся! Этот день - напоминание, что любовь сильнее страха, а свет всегда побеждает тьму. Пусть Господь ведет вас дорогой веры и оберегает от зла. Пусть сердце ваше всегда откликается на добро, а душа находит покой в молитве. Желаю счастья, гармонии и искренней радости на каждый день.
С Вознесением Господним, мои хорошие! Пусть этот день станет началом нового - более спокойного, светлого, доброго. Люблю вас и благодарю Бога, что мы есть друг у друга.
Поздравляю вас с праздником Вознесения Христова! Пусть благодать сойдет на ваш дом и наполнит его уютом, добром и любовью. Пусть в сердце будет мир, в мыслях - мудрость, а в семье - единство. Берегите себя и благодарите Бога за каждый прожитый день.
Мои родные, с Вознесением Господним! Этот день особенный - он о надежде, о силе духа, о любви, которая выше всего. Пусть Господь хранит вас, защищает в трудностях и дает силы преодолевать все испытания. Я благодарен(а), что вы есть рядом - ваши сердца для меня самое большое богатство. Пусть Бог будет с вами всегда, в каждом слове, в каждом шаге, в каждом вздохе.
Дорогие, поздравляю с Вознесением Христовым! Пусть Господь наполняет вас светом и любовью ежедневно. Пусть каждая молитва находит ответ в Небе.
От всей души поздравляю с Вознесением Господним! Пусть с каждым днем крепнет ваша вера, а сердце будет открытым к добрым делам. Прошу у Бога мира в душе, любви в сердце и тепла в доме. Пусть этот день будет началом чего-то нового и благословенного.
С праздником великой радости - Вознесения Христова! Пусть Небо будет всегда открытым для ваших молитв. Пусть Господь укрепит ваш дух, даст здоровье, терпение и внутренний покой. В дом - свет и радость, в сердце - веру, в будущее - уверенность. Обнимаю с любовью и желаю благословения на каждый день!
Пусть Вознесение Господне принесет с собой обновление души и тихую радость в сердце. Желаю, чтобы каждая мысль была наполнена верой, а каждый шаг - благословением. Помните: мы никогда не одни - Бог с нами во всем. Светлого, теплого и доброго вам праздника!
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Миру в серці і добра
В світлий день бажаю.
***
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє - святої віри знак,
Воно тішить нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів -
Несе надію для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
А буде із вами кожну годину!
***
Вознесіння Господнє -
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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