В Вознесенске пара пенсионеров выгнала вооруженных оккупантов со своего двора (видео)

В Вознесенске, что в Николаевской области, пара пенсионеров выгнала вооруженных оккупантов, которые ворвались в их частную усадьбу.
Соответствующее видео появилось в сети
На кадрах видно, что четверо российских военных нагло врываются во двор, однако на их пути встречаются мужчина и женщина пожилого возраста.
События, судя по таймкоду, происходили еще 2 марта, однако видео попало в сеть недавно.
Между ними завязывается словесная баталия: храбрая пара пенсионеров указывает оккупантам, куда им идти. На что один из военных даже стреляет в воздух, чтобы запугать украинских пенсионеров.
Однако такой прием не срабатывает: ни мужчина, ни женщина не сдвинулись ни на сантиметр и не пустили врага в свой двор.
О том, что происходит в Николаеве и области сейчас, можно узнать из нашего онлайна.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!