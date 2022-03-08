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В Вознесенске пара пенсионеров выгнала вооруженных оккупантов со своего двора (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Вознесенске, что в Николаевской области, пара пенсионеров выгнала вооруженных оккупантов, которые ворвались в их частную усадьбу.

Соответствующее видео появилось в сети

На кадрах видно, что четверо российских военных нагло врываются во двор, однако на их пути встречаются мужчина и женщина пожилого возраста.

События, судя по таймкоду, происходили еще 2 марта, однако видео попало в сеть недавно.

Между ними завязывается словесная баталия: храбрая пара пенсионеров указывает оккупантам, куда им идти. На что один из военных даже стреляет в воздух, чтобы запугать украинских пенсионеров.

Однако такой прием не срабатывает: ни мужчина, ни женщина не сдвинулись ни на сантиметр и не пустили врага в свой двор.

О том, что происходит в Николаеве и области сейчас, можно узнать из нашего онлайна.

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НиколаевНиколаевская область