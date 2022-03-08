RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Вознесенську пара пенсіонерів вигнала озброєних окупантів зі свого двору (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Вознесенську, що у Миколаївській області, пара пенсіонерів вигнала озброєних окупантів, які вдерлися до їхньої приватної садиби.

Відповідне відео з'явилося в мережі

На кадрах видно, що четверо російських військових нахабно вдираються у двір, проте на їхньому шляху стрічаються чоловік і жінка немолодого віку.

Події, судячи з таймкоду, відбувалися ще 2 березня, однак відео потрапило в мережу нещодавно.

Між ними зав'язується словесна баталія: хоробра пара пенсіонерів вказує окупантам, куди їм іти. На що один з військових навіть стріляє у повітря, аби залякати українських пенсіонерів.

Проте такий прийом не спрацьовує: ані чоловік, ані жінка не зрушили ні на сантиметр і не пустили ворога у свій двір.

Про те, що відбувається у Миколаєві і області зараз, можна дізнатися з нашого онлайну.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївМиколаївська область