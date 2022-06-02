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Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот праздник, приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

2 июня 2022 года православные всего мира отмечают Вознесение Господне.

Этот день является важным праздником для православных верующих, он отмечается на 40 день после того, как прошла Пасха. С этим днем связано много традиций и запретов, среди которых работа в саду и на огороде.

Обо всех традициях и табу этого дня - читайте в материале Styler.

На 40 день после того, как воскрес Иисус Христос, он явился к своим ученикам и попросил их последовать за ним на гору Елеон, расположенную за Иерусалимом. На этом месте Спаситель обратился к своим последователям и благословил их. После этого события Иисус вознесся на небо, и это значило, что он выполнил свою миссию в мире.

После того, как Спаситель вознесся на небо, на камне остался его отпечаток, и эта святыня сохранилась до современности, и в настоящее время располагается в часовне.

В давние времена люди верили, что именно с этого дня лето вступает в свои законные права окончательно. После Вознесения уже можно не бояться, что будут заморозки и как-то смогут навредить растениям.

В утреннее время в этот важный церковный праздник можно собирать росу, ведь она обладает целебными свойствами.

Так как Вознесение Господне не выпадает на пост, православный христианин может употреблять любую еду.

Основные приметы этого дня

  • Если в этот день нет дождя, то его можно не ждать еще на протяжении 6 недель;
  • первая половина лета будет очень дождливой, если на Вознесение есть осадки;
  • если в этот день тепло и солнечно, то можно ждать хороший урожай, а гроза предупреждает о том, что он может быть плохим.

Главные табу этого праздника

  • Под запретом вся физическая работа! Отложите все дела на потом, если есть такая возможность.
  • Не обижайте окружающих людей и сами не обижайтесь;
  • под запретом и произношение скверных слов;
  • нельзя допускать мысли о плохом.

Как мы писали ранее, в Украине появится День государственности.

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