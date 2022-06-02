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Вознесіння Господнє: що можна і не можна робити в це свято, прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

2 червня 2022 року православні всього світу відзначають Вознесіння Господнє.

Цей день є важливим святом для православних віруючих, він відзначається на 40 день після того, як пройшов Великдень. З цим днем пов'язано багато традицій і заборон, серед яких робота в саду і на городі.

Про всі традиції і табу цього дня - читайте в матеріалі Styler.

На 40 день після того, як воскрес Ісус Христос, він з'явився до своїх учнів і попросив їх піти за ним на гору Елеон, розташовану за Єрусалимом. На цьому місці Спаситель звернувся до своїх послідовників і благословив їх. Після цієї події Ісус вознісся на небо, і це означало, що він виконав свою місію в світі.

Після того, як Спаситель вознісся на небо, на камені залишився його відбиток, і ця святиня збереглася до сучасності, і зараз розташовується в каплиці.

У давні часи люди вірили, що саме з цього дня літо вступає у свої законні права остаточно. Після Вознесіння вже можна не боятися, що будуть заморозки і якось зможуть нашкодити рослинам.

У ранковий час в цей важливий церковне свято можна збирати росу, адже вона має цілющі властивості.

Через те, що Вознесіння Господнє не випадає на піст, православний християнин може вживати будь-яку їжу.

Основні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день немає дощу, то його можна не чекати ще протягом 6 тижнів;
  • перша половина літа буде дуже дощовою, якщо на Вознесіння є опади;
  • якщо в цей день тепло і сонячно, то можна чекати хороший урожай, а гроза попереджає про те, що він може бути поганим.

Головні табу цього свята

  • Під забороною вся фізична робота! Відкладіть всі справи на потім, якщо є така можливість.
  • Не ображайте оточуючих людей і самі не ображайтеся;
  • під забороною і вимова поганих слів;
  • не можна допускати думки про погане.

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