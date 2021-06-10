Вознесение 2021: что нужно сделать обязательно, самые строгие запреты великого дня

Вознесение Господне в 2021 году отмечается 10 июня. Этот праздник относится к двунадесятым - важнейшим после Пасхи. День Вознесения является переходящим, так как отмечается всегда через сорок дней после Воскресения Христова и за десять дней до Троицы.

Что означает этот праздник, важные традиции, приметы и запреты дня - читайте ниже в нашем материале.

История праздника

Согласно Библии, Иисус после своего Воскресения явил себя апостолам "в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: "Вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым".

После этого он поднялся, и облако забрало его из вида.

"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", - говорит Евангелие.

Важные традиции и обычаи праздника

В украинской народной традиции Вознесение Христово имеет несколько названий: Знесіння, Вшестя, Шестя, Ушестя.

Раньше к этому дню было принято печь специальное печенье в форме лесенки, которая и символизирует восхождение Иисуса к небу. Также пекли удлиненные пироги украшенные полосками-ступеньками. Часть выпечки было принято раздавать нуждающимся.

В народе верили, что с дня Пасхи и до Вознесения были открыты двери в рай и ад. Грешники освобождались от мук, а праведникам разрешалось находиться на земле. Символическая выпечка с лесенкой помогала душам возвращаться в небеса, поэтому ее было принято нести на могилы к родным и близким.

Также считалось, что после этого дня все в природе "возносится от земли к небу", поэтому что-либо садить и сеять уже не было смысла - урожая все равно не будет.

Что запрещено делать на Вознесение

Нельзя выполнять тяжелую работу, посвятив весь день молитвам и размышлениям о боге.

Строго запрещено желать кому-либо зла, ссориться, ругаться, сквернословить.

В этот день нельзя плевать на землю. Считалось, что Иисус в этот день продолжает ходить земными дорогами. По этой же причине нельзя отказывать путешественникам.

На Вознесение и даже накануне нельзя совершать венчание.

Что нужно сделать обязательно в большой праздник

Попросите прощения, если вы кого-то обидели и простите тех, кто просит его у вас. Помогите тем, кто нуждается или просит о помощи.

Навестите родственников, друзей и угостите традиционным печеньем или пирогом.

Роса в этот день символизирует слезы матери-земли, провожающей Иисуса. Если заболевший человек выпьет ее, он исцелится быстрее.

Девушки этой росой умывались, чтобы быть красивыми и быстрее выйти замуж.

Приметы этого дня:

Травы с этого дня усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до дня Ивана Купалы.

Если в этот праздник идет дождь, лето будет холодным и дождливым, с большим количеством гроз, будет неурожай.

Если погода на Вознесение хорошая - к богатому урожаю и длительному теплу.

Какую молитву нужно прочесть на Вознесение

Го́споди, смотре́ния соверши́в та́инство, пои́м Твоя́ ученики́ на го́ру Елео́нскую, возноси́лся еси́, и се твердь небе́сную проше́л еси́, мене́ ра́ди обнища́вый по мне, и возше́д отону́дуже не разлучи́лся еси́, Всесвята́го Твоего́ Ду́ха низпосли́, просвеща́юща ду́ши на́ша.