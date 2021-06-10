Вознесіння 2021: що потрібно зробити обов'язково, найсуворіші заборони великого дня

Вознесіння Господнє в 2021 році відзначається 10 червня. Це свято відноситься до двунадесятих - найважливішим після Великодня. День Вознесіння є перехідним, так як відзначається завжди через сорок днів після Воскресіння Христового і за десять днів до Трійці.

Що означає це свято, важливі традиції, прикмети і заборони дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Історія свята

Згідно з Біблією, Ісус після свого Воскресіння явив себе апостолам і "протягом сорока днів являвся їм і говорив про Царство Боже", а потім зібрав апостолів в Єрусалимі і наказав їм не розходитися, сказавши: "Ви, через кілька днів після цього, будете хрещені Духом Святим".

Після цього він піднявся, і хмара забрала його з виду.

"І, піднявши руки свої, благословив їх. І, коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситися на небо", - говорить Євангеліє.

Важливі традиції та звичаї свята

В українській народній традиції Вознесіння Христове має кілька назв: Знесіння, Вшестя, Шестя, Ушестя.

Раніше до цього дня було заведено пекти спеціальне печиво у формі драбинки, яка і символізує сходження Ісуса до неба. Також пекли подовжені пироги прикрашені смужками-сходинками. Частину випічки було прийнято роздавати нужденним.

У народі вірили, що з дня Великодня і до Вознесіння були відчинені двері в рай і пекло. Грішники звільнялися від мук, а праведникам дозволялося перебувати на землі. Символічна випічка з драбинкою допомагала душам повертатися в небеса, тому її було прийнято нести на могили до рідних і близьких.

Також вважалося, що після цього дня все в природі "підноситься від землі до неба", тому що-небудь садити і сіяти вже не було сенсу - врожаю все одно не буде.

Що заборонено робити на Вознесіння

Не можна виконувати важку роботу, присвятивши весь день молитвам і роздумів про Бога.

Строго заборонено бажати кому-небудь зла, сваритися, лаятися, лихословити.

У цей день не можна плювати на землю. Вважалося, що Ісус в цей день продовжує ходити земними дорогами. З цієї ж причини не можна відмовляти мандрівникам.

На Вознесіння і навіть напередодні не можна здійснювати вінчання.

Що потрібно зробити обов'язково у велике свято

Попросіть вибачення, якщо ви когось образили і вибачте тих, хто просить його у вас. Допоможіть тим, хто потребує або просить про допомогу.

Відвідайте родичів, друзів і почастуєте традиційним печивом або пирогом.

Роса в цей день символізує сльози матері-землі, що проводжає Ісуса. Якщо хвора людина вип'є її, вона зцілиться швидше.

Дівчата цією росою вмивалися, щоб бути красивими і швидше вийти заміж.

Прикмети цього дня:

Трави з цього дня підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до дня Івана Купали.

Якщо в це свято йде дощ, літо буде холодним і дощовим, з великою кількістю гроз, буде неврожай.

Якщо погода на Вознесіння хороша - до багатого врожаю і тривалого тепла.

Яку молитву потрібно прочитати на Вознесіння

Господи, звершивши таїнство провидіння, Ти взяв Твоїх учеників на гору Елеонську й вознісся, пройшовши твердь небесну, заради мене принизившись до мене, і зійшов туди, звідкіля не відлучався; Всесвятого Твого Духа пошли, Який просвічує душі наші.