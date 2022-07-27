Возможны головные боли: эксперты назвали дату следующей магнитной бури

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие выходные. Эти дни могут стать неприятными для метеозависимых и пожилых людей, а также для тех, у кого есть хронические заболевания.
Когда Землю накроет следующая магнитная буря - читайте в материале ниже.
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за вспышек на Солнце. Такие колебания могут влиять на самочувствие человека и на работу различной техники.
Магнитная буря средней интенсивности ожидается в субботу, 30 июля. Она будет не сильно затяжной и уже к вечеру воскресенья магнитосфера начнет успокаиваться.
Метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в пятницу вечером - после 18:00.
Медики рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и распорядка дня - нормально высыпаться, употреблять больше овощей и фруктов, пить достаточно воды.
От алкоголя, сигарет, нервного и физического перенапряжения стоит отказаться. Желательно пить травяные чаи, а кофе употреблять поменьше.
Не стоит выяснять отношения с окружающими, ввязываться в споры.
Можно утром принять контрастный душ, вечером ванну, а днем обязательно погулять на свежем воздухе.
А такие дни не стоит перегружать организм тренировкой, а заменить ее походом на бассейн или йогой.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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