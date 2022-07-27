Можливі головні болі: експерти назвали дату наступної магнітної бурі

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже в найближчі вихідні. Ці дні можуть стати неприємними для метеозалежних і літніх людей, а також для тих, у кого є хронічні захворювання.
Коли Землю накриє наступна магнітна буря - читайте в матеріалі нижче.
Магнітна буря - це обурення магнітного поля Землі, яке відбувається через спалахи на сонці. Такі коливання можуть впливати на самопочуття людини й на роботу різної техніки.
Магнітна буря середньої інтенсивності очікується в суботу, 30 липня. Вона буде не сильно затяжною і вже до вечора неділі магнітосфера почне заспокоюватися.
Метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері - після 18: 00.
Медики рекомендують дотримуватися здорового способу життя і розпорядку дня - нормально висипатися, вживати більше овочів і фруктів, пити достатньо води.
Від алкоголю, сигарет, нервового і фізичного перенапруження варто відмовитися. Бажано пити трав'яні чаї, а каву вживати поменше.
Не варто з'ясовувати стосунки з оточуючими, вплутуватися в суперечки.
Можна вранці прийняти контрастний душ, ввечері ванну, а вдень обов'язково погуляти на свіжому повітрі.
А такі дні не варто перевантажувати організм тренуванням, а замінити її походом на басейн або йогою.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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