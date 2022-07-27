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Можливі головні болі: експерти назвали дату наступної магнітної бурі

Магнітні бурі в кінці липня 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже в найближчі вихідні. Ці дні можуть стати неприємними для метеозалежних і літніх людей, а також для тих, у кого є хронічні захворювання.

Коли Землю накриє наступна магнітна буря - читайте в матеріалі нижче.

Магнітна буря - це обурення магнітного поля Землі, яке відбувається через спалахи на сонці. Такі коливання можуть впливати на самопочуття людини й на роботу різної техніки.

Дати магнітної бурі

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується в суботу, 30 липня. Вона буде не сильно затяжною і вже до вечора неділі магнітосфера почне заспокоюватися.

Метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері - після 18: 00.

Які можуть бути проблеми зі здоров'ям

  • Головні болі та запаморочення
  • Прискорений пульс, скачки тиску
  • Нудота і проблеми з травленням
  • Біль у м'язах і суглобах
  • Підвищена втома, слабкість
  • Проблеми зі сном - сильна сонливість або безсоння
  • Апатія, порушення концентрації, відсутність зосередженості
  • Нервозність, агресивність, дратівливість
  • Тривожність, депресія, перепади настрою
  • Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Медики рекомендують дотримуватися здорового способу життя і розпорядку дня - нормально висипатися, вживати більше овочів і фруктів, пити достатньо води.

Від алкоголю, сигарет, нервового і фізичного перенапруження варто відмовитися. Бажано пити трав'яні чаї, а каву вживати поменше.

Не варто з'ясовувати стосунки з оточуючими, вплутуватися в суперечки.

Можна вранці прийняти контрастний душ, ввечері ванну, а вдень обов'язково погуляти на свіжому повітрі.

А такі дні не варто перевантажувати організм тренуванням, а замінити її походом на басейн або йогою.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

До речі, раніше ми розповідали про те, які способи допоможуть впоратися з сонливістю протягом дня.

А ще писали про те, чому вранці може боліти голова - названі неочевидні ознаки.

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здоровьеголовная больМагнітна буря