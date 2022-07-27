Можливі головні болі: експерти назвали дату наступної магнітної бурі

Магнітна буря - це обурення магнітного поля Землі, яке відбувається через спалахи на сонці. Такі коливання можуть впливати на самопочуття людини й на роботу різної техніки.

Дати магнітної бурі

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується в суботу, 30 липня. Вона буде не сильно затяжною і вже до вечора неділі магнітосфера почне заспокоюватися.

Метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері - після 18: 00.

Які можуть бути проблеми зі здоров'ям

Головні болі та запаморочення

Прискорений пульс, скачки тиску

Нудота і проблеми з травленням

Біль у м'язах і суглобах

Підвищена втома, слабкість

Проблеми зі сном - сильна сонливість або безсоння

Апатія, порушення концентрації, відсутність зосередженості

Нервозність, агресивність, дратівливість

Тривожність, депресія, перепади настрою

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Медики рекомендують дотримуватися здорового способу життя і розпорядку дня - нормально висипатися, вживати більше овочів і фруктів, пити достатньо води.

Від алкоголю, сигарет, нервового і фізичного перенапруження варто відмовитися. Бажано пити трав'яні чаї, а каву вживати поменше.

Не варто з'ясовувати стосунки з оточуючими, вплутуватися в суперечки.

Можна вранці прийняти контрастний душ, ввечері ванну, а вдень обов'язково погуляти на свіжому повітрі.

А такі дні не варто перевантажувати організм тренуванням, а замінити її походом на басейн або йогою.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.