UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возьмите кусок хлеба и он поможет вам справиться с проблемой в доме

Фото: Кусок хлеба поможет вам собрать стекло в доме (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На протяжении тысячелетий хлеб был основным продуктом разнообразного питания во всем мире. Что, если мы скажем вам, что хлеб можно использовать и для чего-то совсем другого? Вы даже не ожидаете, что кусочек этого продукта поможет справиться с одной проблемой в доме.

Об этом рассказали на сайте Tips and Tricks.

Как кусочек хлеба может избавить вас от порезанных рук

Представьте, что только что вы случайно уронили стакан на пол. Осколки разлетелись повсюду. Вы, вероятно, использовали веник, чтобы собрать большинство крупных осколков, но вы уверены, что на полу все еще есть более мелкая стеклянная пыль. Если вы решите использовать бумажное полотенце, чтобы собрать оставшееся разбитое стекло, вы рискуете порезаться. Что же можно сделать?

Чтобы удалить все осколки стекла без риска порезаться, просто вытащите ломтик хлеба, положите его на стекло, слегка нажмите и выбросьте хлеб. Вы можете повторять это, пока не избавитесь от всего стекла.

Это легко сделать из-за мягкой и рыхлой текстуры хлеба.

Напомним, ранее мы рассказывали про 6 частых ошибок во время стирки, которые портят одежду.

Добавим также, перед этим эксперт по уборке показала копеечное средство для выведения любых пятен.

Читайте РБК-Украина в Google News
уборка