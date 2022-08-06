Візьміть шматок хліба і він допоможе вам впоратися з проблемою вдома

Як шматочок хліба може позбавити вас від порізаних рук

Уявіть, що тільки що ви випадково впустили склянку на підлогу. Осколки розлетілися всюди. Ви, напевно, використовували віник, щоб зібрати більшість великих осколків, але ви впевнені, що на підлозі все ще є дрібніший скляний пил. Якщо ви вирішите використовувати паперовий рушник, щоб зібрати залишився розбите скло, ви ризикуєте порізатися. Що ж можна зробити?

Щоб видалити всі осколки скла без ризику порізатися, просто витягніть скибочку хліба, покладіть її на скло, злегка натисніть і викиньте хліб.

Ви можете повторити це, поки не позбудетеся всього скла. Це легко зробити через м'яку і пухку текстуру хліба.