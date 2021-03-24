Возьмет ли Украина у Франции реванш за 1:7? Прогноз на сверхважный матч

24 марта сыграют Франция и Украина. Этот сверхважный поединок состоится в рамках отбора на Чемпионат мира 2022.

Где смотреть поединок и прогноз на первую игру отборочного раунда ЧМ 2022 - читайте ниже в нашем материале.

Где смотреть матч Франция - Украина?

Принципиальный поединок квалификации состоится в среду, 24 марта, в 21:45 на знаменитой арене "Стад де Франс" в Париже. Судить матч немец Тобиас Штилер.

Прямую трансляцию каждый может смотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Также просмотр матча в 21:35 можно начать на онлайн-сервисе MEGOGO.

Какие шансы у сборной Украины на победу?

Этот матч чрезвычайно важен как для Франции, так и для Украины, ведь это начало квалификации на Чемпионат мира. Но для французов он важнее по двум причинам, говорит футбольный комментатор MEGOGO Вадим Скичко.

"Во-первых, они действующие чемпионы, которые выиграли прошлый Мундиаль. Абсолютно точно, что Франция - одна из топ-3 лучших сборных на планете, даже если и не лучшая. Они спокойно могут собирать 3-4 боеспособных состава по 11 футболистов и соревноваться между собой, а не с другими командами. Во-вторых, это первый домашний матч для французов. Впереди у них два выездных поединка в квалификации на Чемпионат мира, поэтому дома им обязательно нужно брать три очка", - говорит Вадим в комментарии Styler.

Франция принимает Украину 24 марта (фото: Getty Images)

"Не забывайте, что прошлой осенью Франция с Украиной сыграли товарищеский матч. И тогда украинцы уступили 1:7. И да, это была самое крупное поражение в истории национальной сборной Украины. Сейчас вряд ли произойдет повторение того аж счета. Но то, что французы будут гораздо ближе к успеху, - это абсолютно точно! Будем надеяться, что на этот раз они победят не с разницей 6 и более", - говорит Скичко.

Сейчас Украина имеет довольно большие потери - отсутствует Степаненко и Цыганков. Они некоторое время были в хорошей форме и смогли бы помочь сборной. Без них ресурсы команды весьма ограничены.

Кроме того, Украина играет на выезде, а это всегда нервные поединки.

"Поэтому Франция однозначно выглядит намного сильнее. Здесь вероятно речь даже не идет о ничьи для сборной Украины, но стоит надеяться составить хоть какую-то конкуренцию действующим чемпионом мира", - поделился футбольный комментатор.