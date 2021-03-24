Чи візьме Україна реванш у Франції за 1:7? Прогноз на надважливий матч

24 березня зіграють Франція і Україна. Цей надважливий поєдинок відбудеться у рамках відбору на Чемпіонат світу 2022.

Де дивитися поєдинок і прогноз на першу гру відбіркового раунду ЧС 2022 - читайте нижче у нашому матеріалі.

Де дивитися матч Франція - Україна?

Принциповий поєдинок кваліфікації відбудеться у середу, 24 березня, о 21:45 на знаменитій арені "Стад де Франс" у Парижі. Судитиме матч німець Тобіас Штілер.

Пряму трансляцію кожен може дивитися на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Також перегляд матчу о 21:35 можна розпочати на онлайн-сервісі MEGOGO.

Які шанси у збірної України на перемогу?

Цей матч - надзвичайно важливий як для Франції, так і для України, адже це початок кваліфікації на Чемпіонат світу. Але для французів він важливіший з двох причин, каже футбольний коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

"По-перше, вони чинні чемпіони, які виграли минулий Мундіаль. Абсолютно точно, що Франція - одна із топ-3 кращих збірних на планеті, якщо навіть і не найкраща. Вони спокійно можуть збирати 3-4 боєздатних склади по 11 футболістів і змагатися між собою, а не з іншими командами. По-друге, це перший домашній матч для французів. Попереду у них два виїзні поєдинки у кваліфікації на Чемпіонат світу, тому вдома їм обов'язково потрібно брати три очки", - говорить Вадим у коментарі Styler.

Франція приймає Україну 24 березня (фото: Getty Images)

"Не забуваймо, що минулої осені Франція з Україною зіграли товариський матч. І тоді українці поступилися 1:7. І так, це була найбільша поразка в історії національної збірної України. Зараз навряд чи відбудеться повторення аж того рахунку. Але те, що французи будуть набагато ближчі до успіху, - це абсолютно точно! Будемо сподіватися, що цього разу вони переможуть не з різницею 6 або більше", - каже Скічко.

Зараз Україна має доволі великі втрати - відсутній Степаненко і Циганков. Вони певний час були у хорошій формі й змогли б допомогти збірній. Без них ресурси команди доволі обмежені.

Крім того, Україна грає на виїзді, а це завжди нервові поєдинки.

"Тож Франція однозначно виглядає набагато сильніше. Тут певно навіть не йдеться про нічию для збірної України, але варто сподіватися скласти хоч якусь конкуренцію чинним чемпіоном світу", - поділився футбольний коментатор.