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Оглашена окончательная заявка сборной Украины на матч с Францией: в ней нет Ярмоленко

Новина українською → Париж, Среда 24 марта 2021 13:18
Оглашена окончательная заявка сборной Украины на матч с Францией: в ней нет Ярмоленко Фото: Андрей Ярмоленко остался вне заявки на матч с Францией (facebook com UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины по футболу огласила окончательный состав на матч отбора на Чемпионат мира 2022 года против Франции. Среди прочих, в заявке не оказалось Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Кроме Ярмоленко, который лишь недавно восстановился после травмы, с французами точно не сыграют Владимир Шепелев, Александр Тымчик и вратари Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.

Всего на поединок с Францией заявлены 23 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов и Анатолий Трубин (оба - "Шахтер")

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт")

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба - Динамо), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Марлос, Евгений Коноплянка (оба - "Шахтер"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Евгений Макаренко ("Кортрейк")

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер")

Матч между Францией и Украиной состоится сегодня, 24 марта, в Париже. Старт поединка - в 21:45 по Киеву.

Отметим, поединком с Францией Украина стартует в отборе на ЧМ-2022. Кроме французов в нашей группе Финляндия, Босния и Герцеговины и Казахстан. Как писало РБК-Украина, поединок с Францией пройдет без зрителей.

Также сообщалось, что матчи с Финляндией и Казахстаном 28 и 31 марта сборная Украины сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". При этом сейчас в Киеве действует жесткий карантин, которым запрещено проведение футбольных матчей со зрителями.

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